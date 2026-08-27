Καιρός: Έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία και θυελλώδεις άνεμοι 8 μποφόρ την Παρασκευή

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το meteo.

Την ίδια ώρα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στα πελάγη τα 8 μποφόρ. Παρά τη γενικευμένη ηλιοφάνεια, στα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες.

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Πού θα φτάσει τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Στη Δυτική Μακεδονία από 19 έως 37 βαθμούς

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 21 έως 35-37 βαθμούς

Στη Θεσσαλία από 23 έως 39 βαθμούς

Στην Ήπειρο από 22 έως 38 βαθμούς

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 37-39 βαθμούς και τοπικά έως 40 βαθμούς

Στα Επτάνησα από 24 έως 37 βαθμούς

Στα νησιά του Αιγαίου από 23 έως 30-34 βαθμούς

Στη Ρόδο και την Κρήτη τοπικά έως 38 βαθμούς

Η ΕΜΥ προβλέπει μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Στα βορειοανατολικά αναμένεται μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 34 με 36 βαθμούς.

Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από τις μεσημβρινές ώρες, ωστόσο, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Τοπικές μπόρες αναμένονται στα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών υπάρχει και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

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Άνεμοι έως 8 μποφόρ σε Αιγαίο και Κρήτη

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

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Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.