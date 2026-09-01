Ολυμπιακός: Πέρασε ιατρικά ο Μουζακίτης και μετακομίζει στη Χαλ – Το deal των 15 εκατ. ευρώ

Μια ανάσα από τη μεταγραφή του στη Χαλ βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πέρασε την Τρίτη (1/9) από ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές ολοκληρώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, προκειμένου η μεταγραφή να κλείσει πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας στην Αγγλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 19χρονος διεθνής μέσος ετοιμάζεται έτσι να αφήσει τον Ολυμπιακό και να γίνει ξανά συμπαίκτης με τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος έχει ήδη μετακινηθεί στη Χαλ.

Το deal Ολυμπιακού – Χαλ

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες φέρεται να αφορά την παραχώρηση του 50% των δικαιωμάτων του Μουζακίτη, έναντι ποσού που φτάνει τα 15 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική οικονομική συμφωνία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος διατηρεί το υπόλοιπο ποσοστό των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή και, συνεπώς, ενδιαφέρον για ενδεχόμενη μελλοντική μετακίνησή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις δύο ομάδες, ωστόσο η ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων δείχνει ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο.

Πενταετές συμβόλαιο με αποδοχές 1,5 εκατ. ευρώ

Ο Μουζακίτης αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2031.

Οι ετήσιες αποδοχές του 19χρονου χαφ φέρονται να ανέρχονται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία την Τετάρτη (2/9), για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμφωνία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του νεαρού μέσου, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο και να συνεχίσει την εξέλιξή του σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ξανά μαζί Μουζακίτης και Τζολάκης

Στη Χαλ ο Μουζακίτης θα συναντήσει τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Κωνσταντή Τζολάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας τερματοφύλακας μετακινήθηκε στον αγγλικό σύλλογο έναντι 20 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί την ακριβότερη αγορά στην ιστορία της Χαλ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές μεγάλωσαν αγωνιστικά στον Ολυμπιακό και πλέον ετοιμάζονται να συνυπάρξουν ξανά, αυτή τη φορά στο αγγλικό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συμμετοχές του με τον Ολυμπιακό

Ο Χρήστος Μουζακίτης έχει αγωνιστεί στα τρία από τα τέσσερα επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού κατά την τρέχουσα σεζόν.

Στα δύο από αυτά βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των «ερυθρόλευκων», στις αναμετρήσεις απέναντι στη Ναϊμέγκεν και στον Ατρόμητο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επικείμενη παραχώρησή του έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική του Ολυμπιακού να αναδεικνύει νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και να δημιουργεί σημαντικές υπεραξίες από την εξέλιξή τους.