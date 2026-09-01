Μεσολόγγι: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην Αγριλιά – Επιχειρούν 47 πυροσβέστες και 6 εναέρια

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην περιοχή Αγριλιά του Μεσολογγίου, η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας (1/9).

Στο σημείο βρίσκονται πλέον 47 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα.

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Έξι εναέρια μέσα στη μάχη

Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ενισχύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Αρχικά είχαν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Καθώς η επιχείρηση εξελισσόταν, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό και την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.