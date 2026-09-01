Τραμπ: «Το Ιράν θα αφανιστεί εάν απαντήσει» – Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με «αυστηρή τιμωρία»

Σε νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε πρωτοφανείς απειλές κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν θα «αφανιστεί εντελώς ως χώρα» εάν επιχειρήσει να απαντήσει στρατιωτικά.

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Λίγη ώρα αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι «αυστηρή τιμωρία» περιμένει τους επιτιθέμενους και ότι οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν για τα πλήγματα.

Την ίδια στιγμή, οι εκρήξεις σε περιοχές του νότιου Ιράν και η αγωνία για ενδεχόμενη διατάραξη της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ προκάλεσαν ισχυρούς κλυδωνισμούς στις ενεργειακές αγορές, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 90 δολάρια ανά βαρέλι.

Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. September 1, 2026

Τραμπ: «Μια συμφωνία δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη»

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε πλήρως τις προοπτικές μιας νέας συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Νομίζω ότι μια συμφωνία μαζί τους δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη. Τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία πλανάται σχετικά με την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ και χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς.

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«Δεν σταματούν. Είναι τρελοί, είναι ηλίθιοι», είπε, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε ιρανική απάντηση στις τελευταίες επιθέσεις θα προκαλέσει πολύ ισχυρότερο αμερικανικό χτύπημα.

Κατά τον ίδιο, εάν το Ιράν επιχειρήσει αντίποινα, «θα αφανιστεί εντελώς ως χώρα».

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Είχαν ενημερωθεί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Κόλπου είχαν ενημερωθεί πριν από την έναρξη των νέων επιχειρήσεων.

Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικούς στόχους γύρω από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, με την Ουάσινγκτον να συνδέει τη στρατιωτική δράση με πρόσφατες απειλές και απόπειρες επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων και αμερικανικών δυνάμεων.

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Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στον περιορισμό των δυνατοτήτων του Ιράν να ανασυγκροτήσει υποδομές ραντάρ και πυραύλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον της ναυσιπλοΐας.

Τέσσερα βλήματα ανατολικά του Ορμούζ

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο IRNA ότι τέσσερα βλήματα έπληξαν διαφορετικές ζώνες ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

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Νωρίτερα, ισχυρές εκρήξεις είχαν αναφερθεί σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων η πόλη Μπαντάρ Αμπάς και τα νησιά Κεσμ και Λαβάν.

Το Λαβάν έχει ιδιαίτερη ενεργειακή σημασία, καθώς φιλοξενεί τερματικό σταθμό εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου. Δεν έχει αποσαφηνιστεί, ωστόσο, εάν επλήγησαν οι ίδιες οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το αεροδρόμιο Τζιρόφτ, στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για θύματα ή για την έκταση των υλικών ζημιών.

Φρουροί της Επανάστασης: «Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν»

Η αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης ήταν άμεση, με τον εκπρόσωπό τους Χοσεΐν Μοχεμπί να προαναγγέλλει αντίποινα.

«Αυστηρή τιμωρία περιμένει τους επιτιθέμενους. Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις τους», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι απειλές της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον αυξάνουν τον κίνδυνο ενός νέου κύκλου αμοιβαίων χτυπημάτων, σε μια περιοχή κρίσιμη τόσο για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή όσο και για την παγκόσμια οικονομία.

Iran appears to have launched missiles at regional targets in response.



At least one missile reportedly malfunctioned after launch in Khomein and crashed. pic.twitter.com/RBGFVIlcfL— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Άλμα 5% στην τιμή του πετρελαίου

Οι εξελίξεις προκάλεσαν άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς ενισχύθηκαν οι φόβοι για προβλήματα στη μεταφορά και την προσφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Περίπου στις 20:55, ώρα Ελλάδας, το αμερικανικό αργό WTI έφτασε τα 90,07 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 5,03%.

Ήταν η πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου που το WTI ξεπέρασε το όριο των 90 δολαρίων.

Την ίδια ώρα, το Brent της Βόρειας Θάλασσας διαμορφώθηκε στα 94,56 δολάρια ανά βαρέλι, ενισχυμένο κατά 4,5%.

Γιατί τα Στενά του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμια ανησυχία

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη για τη διακίνηση πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων.

Οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση, παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας ή επίθεση σε πλοία και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μπορεί να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά και να οδηγήσει τις τιμές ακόμη υψηλότερα.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ιρανικής στρατιωτικής απάντησης και, κατ’ επέκταση, νέων αμερικανικών επιθέσεων.