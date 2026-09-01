Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Η μηχανή με τις δύο γυναίκες έκανε αναστροφή και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Αν και αρχικά υπήρχε η πληροφορία για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, η μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δύο γυναίκες κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Κηφισίας.

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Όταν έφτασε στο ύψος της οδού Αρμένη Βραΐλα, η μηχανή φέρεται να έκανε αναστροφή και να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκεί, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, συγκρούστηκε με τη δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος άνδρας, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς Πατησίων.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης οι δύο μηχανές στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο ΙΧ.

Ταυτοποιήθηκε η δεύτερη γυναίκα

Παράλληλα, γνωστά έγιναν πλέον και τα στοιχεία της δεύτερης γυναίκας που επέβαινε στη μηχανή.

Πρόκειται επίσης για 27χρονη γυναίκα που ήταν συνεπιβάτιδα.

Υπενθυμίζεται ότι στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους συνολικά τρία άτομα: οι δύο 27χρονες γυναίκες που επέβαιναν στη μία μηχανή και ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μηχανής.

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Οι τρεις μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.