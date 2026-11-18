Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στην 33χρονη γυναίκα από την Αλγερία για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της, Τζένα, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί στη θάλασσα, στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου.

Δικαστές και ένορκοι την κήρυξαν ομόφωνα ένοχη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος μέλους της οικογένειάς της, καθώς και για ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών.

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Εκτός από τα ισόβια, στην 33χρονη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Χωρίς κανένα ελαφρυντικό η 33χρονη

Το δικαστήριο απέρριψε τα δύο ελαφρυντικά που ζήτησε η υπεράσπιση της κατηγορουμένης: του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Την απόρριψη των ελαφρυντικών είχε ζητήσει και η εισαγγελέας της έδρας, με τους δικαστές και τους ενόρκους να υιοθετούν τελικά την πρότασή της.

Η απόφαση ολοκλήρωσε μία ιδιαίτερα φορτισμένη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τον Ιούλιο του 2025.

«Αποδέχθηκε τον βέβαιο θάνατό της»

Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της ζήτησε την ενοχή της 33χρονης, τονίζοντας ότι η μητέρα άφησε το παιδί μέσα στη θάλασσα γνωρίζοντας πως δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει.

«Ευρισκόμενη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και έχοντας γνώση ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει το κοριτσάκι, το άφησε στο νερό, αποδεχόμενη τον βέβαιο θάνατό της», ανέφερε.

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Για να τεκμηριώσει την πρότασή της, επικαλέστηκε το υλικό από κάμερες ασφαλείας, την ιατροδικαστική έκθεση, τις ιστολογικές εξετάσεις και τις καταθέσεις των μαρτύρων.

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, στο σώμα του παιδιού είχαν εντοπιστεί κακώσεις που προκλήθηκαν τόσο εν ζωή όσο και μετά τον θάνατό του, καθώς και πολλαπλές εκδορές.

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Το κρίσιμο συμπέρασμα που παρουσίασε στο δικαστήριο ήταν ότι η τρίχρονη Τζένα βρέθηκε στο νερό εν ζωή και σε προθανάτια κατάσταση.

«Όλα τα στοιχεία δείχνουν προμελέτη και σχεδιασμό»

Η εισαγγελέας έκανε λόγο για μεθοδευμένη ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία της υπόθεσης καταδεικνύουν προμελέτη.

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«Όλα τα στοιχεία δείχνουν προμελέτη και σχεδιασμό. Δεν έδειξε καμία συντριβή, καμία στεναχώρια. Μόλις τρεις ημέρες μετά τον θάνατο, ήρθε σε επικοινωνία με τις προξενικές Αρχές και αιτήθηκε την επιστροφή της στη χώρα της», ανέφερε.

Κατά την εισαγγελική κρίση, η 33χρονη είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεών της και επιχείρησε να εγκαταλείψει την Ελλάδα.

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Η απολογία της μητέρας: «Δεν είμαι φόνισσα»

Στην απολογία της, η 33χρονη αρνήθηκε ότι σκότωσε την κόρη της. Υποστήριξε ότι το παιδί τραυματίστηκε έπειτα από πτώση στο μπάνιο του σπιτιού και ότι η ίδια πίστεψε πως ήταν ήδη νεκρό.

Η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά όταν η κατηγορούμενη ξέσπασε σε κλάματα και δεν μπορούσε να συνεχίσει την απολογία της.

Όπως ισχυρίστηκε, η Τζένα έπεσε αρχικά μέσα στην ντουζιέρα και παρουσίασε σπασμούς. Αργότερα, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή της, γλίστρησε ξανά και χτύπησε στο κεφάλι.

Σε ερώτηση της προέδρου γιατί δεν κάλεσε βοήθεια, η κατηγορούμενη απάντησε:

Πρόεδρος: Καλέσατε βοήθεια;

Κατηγορούμενη: Όχι, τρόμαξα.

Η ίδια υποστήριξε ότι έλεγξε εάν το παιδί είχε σφυγμό και στη συνέχεια θεώρησε πως είχε πεθάνει.

Της φόρεσε μαγιό και την άφησε στη θάλασσα

Η 33χρονη παραδέχθηκε ότι έντυσε την τρίχρονη με μαγιό και τη μετέφερε στην παραλία Έδεμ, όπου την άφησε μέσα στη θάλασσα.

Επικαλέστηκε, κατά τη δική της ερμηνεία, θρησκευτικούς λόγους για την απόφασή της, υποστηρίζοντας ότι πίστευε πως με αυτόν τον τρόπο θα «καθαριζόταν η ψυχή» του παιδιού.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έγινε δεκτός από το δικαστήριο.

Ιδιαίτερα κρίσιμος ήταν ο ακόλουθος διάλογος:

Πρόεδρος: Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι τα χτυπήματα που είχε δεν θα μπορούσαν να της επιφέρουν τον θάνατο. Πώς ήσασταν σίγουρη ότι ήταν νεκρή;

Κατηγορούμενη: Ήταν νεκρή.

Η 33χρονη έκλεισε την απολογία της ζητώντας να μη χάσει τα υπόλοιπα παιδιά της και επαναλαμβάνοντας: «Είμαι έτοιμη να με τιμωρήσετε για αυτό που έκανα, αλλά δεν είμαι φόνισσα. Δεν σκότωσα το παιδί μου».

Ο ισχυρισμός για κακοποίηση από τον φίλο της

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ακόμη ότι ένας φίλος της είχε χτυπήσει την τρίχρονη Τζένα οκτώ ή εννέα φορές.

Κατά την εκδοχή της, μετά το τελευταίο περιστατικό το παιδί δεν ήθελε να φάει, παρουσίαζε εμετούς και ζητούσε μόνο νερό και γάλα.

Η εισαγγελέας απέρριψε τον ισχυρισμό ως υπερασπιστική προσπάθεια μεταφοράς της ευθύνης, επισημαίνοντας ότι η μητέρα δεν μετέφερε το παιδί σε νοσοκομείο, δεν απευθύνθηκε στην Αστυνομία ή σε κάποιον γείτονα και διατηρούσε επαφή με τον άνδρα που κατονόμασε.

Στη δίκη αναφέρθηκαν επίσης καταθέσεις για προηγούμενα περιστατικά παραμέλησης και κακοποίησης της Τζένα.

Το χρονικό της τραγωδίας στην παραλία Έδεμ

Η σορός της τρίχρονης είχε εντοπιστεί να επιπλέει στη θάλασσα τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Ιουλίου 2025, στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου.

Η έρευνα των Αρχών, η ανάλυση του υλικού από κάμερες και τα ιατροδικαστικά ευρήματα οδήγησαν στην ταυτοποίηση του παιδιού και στη σύλληψη της μητέρας του.

Η υπόθεση προστίθεται στις δικαστικές αποφάσεις για εγκλήματα σε βάρος μικρών παιδιών, λίγους μήνες μετά την ομόφωνη καταδίκη της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου.

Το DEBATER είχε καλύψει αναλυτικά και την απολογία της μητέρας του τρίχρονου Άγγελου, κατά την οποία είχαν περιγραφεί σοκαριστικά περιστατικά βίας σε βάρος του παιδιού.