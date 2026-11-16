Καιρός: Αφρικανική σκόνη με 27άρια και ισχυρούς ανέμους – Σε ποιες περιοχές θα έχουμε βροχές και καταιγίδες

Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν αυτή την εβδομάδα στη χώρα, με τον υδράργυρο, ωστόσο, να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη, διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν την χώρα αυτήν την εβδομάδα, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Ταυτόχρονα αναμένεται αφρικανική σκόνη και ζέστη -για τα δεδομένα της εποχής. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού, η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες της εβδομάδας με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμα και 27 βαθμούς Κελσίου.

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Την Τετάρτη, οι δυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ευνοώντας τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας και ήπιες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Για σήμερα αναμένεται μία μικρή διαταραχή με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, ιδιαίτερα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ πιο περιορισμένες βροχές αναμένονται στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και στη Μακεδονία, κυρίως έως τα κεντρικά τμήματά της.

Από το απόγευμα, η διέλευση ακόμη μίας μικροδιαταραχής θα ενισχύσει ξανά τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά, με τις βροχές να επεκτείνονται σταδιακά προς τη Θεσσαλία, κυρίως στα δυτικά τμήματά της, και έως τη Μακεδονία.

Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά παράκτια της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση από αργά το απόγευμα και προς τις βραδινές ώρες.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να επηρεαστούν και τα βορειοδυτικά παράκτια της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός στην επέτειο του Πολυτεχνείου

Την Τρίτη, η μικροδιαταραχή θα κινηθεί ανατολικότερα, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά, ιδιαίτερα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Λίγες τοπικές βροχές θα διατηρηθούν στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση ή διάρκεια.

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Από το απόγευμα αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

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Την Τετάρτη, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι δυτικοί άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί το επαναλαμβανόμενο μοτίβο των μικροδιαταραχών, οι οποίες θα επηρεάζουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα και τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα.

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Αναμένονται βροχές στη δυτική χώρα και στο ανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τα νοτιότερα τμήματα της χώρας. Σε αντίθεση με την Τρίτη, οι συγκεντρώσεις της θα εντοπίζονται και σε χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, πλησιέστερα στην επιφάνεια.

Η θερμοκρασία θα αγγίξει και πάλι τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στους 27 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος την Πέμπτη

Η Πέμπτη αναμένεται να αποτελέσει μία από τις θερμότερες ημέρες της εβδομάδας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές σε αρκετές περιοχές από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα, κυρίως στις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, στην ανατολική Στερεά, στην ανατολική Πελοπόννησο,να φτάνουν τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τους 27 βαθμούς προς τη βόρεια Κρήτη.

Πρόκειται για θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, καθώς βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Όσον αφορά τα φαινόμενα, οι περισσότερες βροχές θα συνεχίσουν να εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα, ενώ πρόσκαιρα θα επηρεάζονται και περιοχές του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ουν έως 6 με 7 μποφόρ ενώ θα συνεχιστεί η ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως προς τα νοτιότερα τμήματα της χώρας.