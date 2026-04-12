Καιρός: Ήλιος και ζέστη στο σούβλισμα του οβελία – Με μποφόρ θα επιστρέψουν οι εκδρομείς την Δευτέρα του Πάσχα, η ανάρτηση Κολυδά

Με ήλιο και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα διεξαχθεί την Κυριακή του Πάσχα το σούβλισμα του οβελία με τον καιρό να συνεχίζει σε “ανοιξιάτικο” ρυθμό και την Δευτέρα.

Λίγες βροχές αναμένονται σήμερα (12/4) από το μεσημέρι στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς κελσίου.

Για τη Δευτέρα του Πάσχα όπου θα επιστρέψουν και οι περισσότεροι εκδρομείς στις βάσεις τους, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο αγγίζοντας τους 24 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά πως την Τρίτη ο καιρός θα είναι ασταθής με βροχές στην Κρήτη, τα κεντρικά, τα νότια ηπειρωτικό και το νότιο Ιόνιο.

Την Τετάρτη, αναμένονται τοπικές βροχές στα κεντρικά τα βόρεια ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίσει να κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Η ανάρτηση Κολυδά

«Από την Κυριακή του Πάσχα έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο καιρός στη χώρα θα διατηρηθεί γενικά ήπιος, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και σταδιακή αύξηση των νεφώσεων, κυρίως στα ανατολικά, βόρεια και αργότερα στα κεντρικά και νότια. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές καλός, με μόνο λίγες τοπικές ασθενείς βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Από την Τρίτη η αστάθεια θα γίνει πιο αισθητή, με βροχές αρχικά στην Κρήτη και αργότερα στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και το νότιο Ιόνιο, ενώ την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα».

O καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Καιρός: Χαλάει λίγο από την Τρίτη

Πρόγνωση για τη Δευτέρα του Πάσχα 13/4

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός ενώ από το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα νότια τμήματα της χώρας. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και στα δυτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 14/4

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία και από τα νότια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 15/4

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 16/4

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.