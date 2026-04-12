Πάσχα 2026: Από νωρίς στήθηκαν οι σούβλες στο Μοναστηράκι – Δείτε βίντεο

Ένα εντυπωσιακό έθιμο με βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση θα παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή του Πάσχα.

Ήδη από νωρίς το πρωί, στήνονται σούβλες σε σπίτια και αυλές, ενώ οι καταστηματάρχες στην πλατεία του Μοναστηρακίου άρχισαν ήδη να μοιράζουν εδέσματα στους τουρίστες που συχνά κοντοστέκονται για να παρατηρήσουν την διαδικασία.

Οι εστίες περιλαμβάνουν αρνιά, κατσίκια, κοκορέτσια, κοντοσούβλια και συκωταριές, και οι τουρίστες φωτογραφίζουν τα πάντα.

Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες στο Μοναστηράκι, σήμερα και αύριο αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά, ενώ σε ορισμένα καταστήματα ο αριθμός φτάνει ακόμη και τα 30.