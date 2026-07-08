Συγκίνηση στη Βενεζουέλα: Μητέρα με τα 3 παιδιά της βρέθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες στα ερείπια (βίντεο)

Κόβει την ανάσα η ιστορία επιβίωσης μιας μητέρας με τα τρία παιδιά της 11 ημέρες μετά τον διπλό φονικό σεισμό στις 24/6 στη Βενεζουέλα.

Οι τέσσερις τους ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια κτιρίου στη Λα Γκουάιρα, όπου παρέμεναν εγκλωβισμένοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή για 11 ημέρες, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. International aid teams have helped carry out Venezuela’s "miracle rescues" after the twin earthquakes struck, but are now preparing to leave.



Thousands are still searching for relatives in the rubble as frustration grows over the government’s response. pic.twitter.com/t2zJgPkcRs— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026 Una madre venezolana mantuvo vivos a sus tres hijos alimentándolos con leche materna durante 11 días, luego permanecer atrapados bajo los escombros del edificio en La Guaira, Venezuela, por los terremotos.



Todos fueron rescatados con vida tras el incansable esfuerzo de los… pic.twitter.com/g3cUdcXbOF July 7, 2026

Την ίδια ώρα, ο επίσημος αριθμός των θυμάτων από τον διπλό, φονικό σεισμό συνεχίζει να αυξάνεται και πλέον ανέρχεται στους 3.685, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 16.740.

Ωστόσο, η διάσωση της μητέρας με τα τρία παιδιά της αναπτερώνει την ελπίδα και για τους υπόλοιπους αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων μέχρι σήμερα παραμένει αδιευκρίνιστος.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τους 50.000, ενώ άλλες πηγές τοποθετούν τον αριθμό πιο κοντά στις 10.000.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ομάδες έρευνας και διάσωσης από διάφορες χώρες και εθελοντές συνεχίζουν να ψάχνουν για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια κτιρίων στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας.

Πάντως, η καθυστέρηση στις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους πολίτες, με πολλούς να αναλαμβάνουν οι ίδιοι δράση για τον εντοπισμό επιζώντων και τη διανομή βοήθειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καταστροφή είναι τεράστια, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις περίπου 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Βενεζουέλα: Φόβοι για εξάπλωση ασθενειών

Εν τω μεταξύ, ειδικοί προειδοποιούν για μια νέα υγειονομική κρίση, καθώς χιλιάδες εκτοπισμένοι πολίτες κοιμούνται σε προσωρινά καταφύγια ή σε εξωτερικούς χώρους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν τραυματισμένοι και δεν έχουν αντιμετωπιστεί ιατρικά, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, με το σύστημα Υγείας της χώρας να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί.

«Το πρόβλημα που βλέπουμε να έρχεται είναι οι μολύνσεις που μπορεί να εμφανίσουν ασθενείς οι οποίοι έχουν εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στις συνθήκες της καταστροφής», δήλωσε ο Ευγένιο Κόβα, επικεφαλής της μονάδας τραυμάτων στο νοσοκομείο Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες στο Καράκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε ήδη περάσει μια περίοδο σύνθετων τραυμάτων, που θα συνεχιστούν, αλλά τώρα η κατάσταση περιπλέκεται από τις λοιμώξεις», πρόσθεσε.

Ήδη καταγράφονται αυξημένες αναφορές για προβλήματα υγείας στις πληγείσες περιοχές.