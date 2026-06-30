Καιρός: Σήμερα η πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου – Χωρίς ακραίες θερμοκρασίες το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου

Η πιο ζεστή μέρα του μήνα που φεύγει είναι η σημερινή, Τρίτη 30 Ιουνίου, με το θερμόμετρο να πλησιάζει τους 37 βαθμούς.

Σύμφωνα με ανάρτηση για τον καιρό που έκανε στα social media ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως «η θερμοκρασιακή εικόνα του επόμενου δεκαημέρου διατηρεί καθαρά θερινά χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να εμφανίζει παρατεταμένο ή ακραίο κύμα ζέστης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται στο ξεκίνημα της περιόδου, κυρίως από τις 30 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου, με τις ηπειρωτικές περιοχές να βρίσκονται σταθερά σε πιο θερμό καθεστώς.

Από τις 4–5 Ιουλίου διαφαίνεται μια γενικότερη υποχώρηση της θερμοκρασίας, πιο καθαρή στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Καβάλα και το Ηράκλειο. Η πτώση δεν οδηγεί σε ψυχρό καιρό, αλλά σε πιο ήπιες καλοκαιρινές τιμές. Προς το τέλος του δεκαημέρου διακρίνεται εκ νέου μικρή άνοδος ή σταθεροποίηση, κυρίως στα ηπειρωτικά».

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Τετάρτη (01.07.2026)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη (02.07.2026)

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή (03.07.2026)

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.