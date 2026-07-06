Κολυδάς: Πότε έρχεται «κύμα» ζέστης στην Αττική – Καμπανάκι για μετεωρολογικές υπερβολές

Σε τροχιά σταδιακής ανόδου αναμένεται να μπει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας, καθώς θερμές αέριες μάζες θα αρχίσουν να επηρεάζουν σταδιακά την περιοχή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, η Αττική θα συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει πιο αισθητή.

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Ωστόσο, ο κ. Κολυδάς εμφανίζεται καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας μέσω ανάρτησής του ότι, παρά την επικείμενη ενίσχυση της ζέστης, τα τρέχοντα προγνωστικά στοιχεία δεν «δείχνουν» την έλευση κάποιου ακραίου κύματος καύσωνα για το άμεσο μέλλον.

Η πιο ουσιαστική θερμική έξαρση τοποθετείται χρονικά μετά τα μέσα του μήνα, όταν οι θερμές μάζες θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Καμπανάκι για τα «κλικ» και τις μετεωρολογικές υπερβολές

Στην ίδια παρέμβαση, ο έμπειρος μετεωρολόγος δεν παρέλειψε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο αναπαράγονται οι ειδήσεις για τον καιρό στο διαδίκτυο, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την ερμηνεία των μακροπρόθεσμων στοιχείων.

Όπως υπογράμμισε, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να δημοσιοποιούνται και να διογκώνονται τα πιο ακραία σενάρια των προγνωστικών μοντέλων, τα οποία όμως συγκεντρώνουν τις μικρότερες πιθανότητες επαλήθευσης.

Οι πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις μεμονωμένες ή εντυπωσιοθηρικές εκτιμήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να εμπιστεύονται αποκλειστικά τις επίσημες, έγκυρες προγνώσεις για την ενημέρωσή τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά:

Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα.

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Τόσο το GEFS όσο και το ECMWF ENS συγκλίνουν προς μια θερμή τάση μετά τις 14–15 Ιουλίου, χωρίς όμως να δίνουν την ίδια ένταση στο σήμα. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο, με μεγαλύτερες πιθανότητες για υπέρβαση των 22°C και 24°C στα 850 hPa, ενώ το ECMWF ENS είναι πιο συγκρατημένο.

Παράλληλα, τα πιο ακραία σενάρια παραμένουν προς το παρόν μειοψηφικά, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για αυξημένη πιθανότητα θερμής περιόδου και όχι ακόμη για βέβαιο ακραίο επεισόδιο.

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Γράψαμε αυτή την ανάλυση γιατί διαπιστώσαμε ότι στο διαδίκτυο συχνά προβάλλεται μόνο η πιο εντυπωσιακή γραμμή ενός ensemble. Στόχος μας ήταν να δείξουμε πώς διαβάζονται σωστά οι ensemble προγνώσεις: με όρους πιθανοτήτων, σύγκλισης και αβεβαιότητας.

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ENSEMBLE ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ;

✅Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα.… pic.twitter.com/CaJjPC3FHw ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 6, 2026

Ο καιρός αύριο

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει

στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.