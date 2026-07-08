Σύνοδος ΝΑΤΟ: Σήμερα η παρέμβαση Μητσοτάκη – Οι θέσεις της Ελλάδας με φόντο τη στάση Τραμπ για την Τουρκία

Κορυφώνονται σήμερα οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τους ηγέτες των κρατών-μελών καλούνται να λάβουν αποφάσεις για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας.

Σήμερα, τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ, αναμένεται να γίνουν ουσιαστικές συζητήσεις, καθώς οι ηγέτες των 32 χωρών-μελών θα τοποθετηθούν σε όλα τα ζητήματα και να στοχεύσουν στην έκδοση κοινής δήλωσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένονται και οι δηλώσεις των ηγετών.

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Στις εργασίες της Συνόδου συμμετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας.

Η Αθήνα βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Τουρκίας, με φόντο και τη χθεσινή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Ο κ. Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του θα υπογραμμίσει ότι η χώρα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μία περιοχή «κλειδί» του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου.

Επίσης, επισημαίνουν πως η Αθήνα ακόμα και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες.

Σχετικά με τα F-35 στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας παραμένει σταθερή, με κυβερνητικά στελέχη να ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην αμερικανική νομοθεσία και προκειμένου να αρθούν, θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο.

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Αποδίδουν επίσης ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημαντικά στοιχεία. Πρόκειται για τη συνεχή ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και το βαθύ αποτύπωμα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ κατά τις σημερινές εργασίες της Συνόδου αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί πάνω στην κεντρική δέσμευση που έχει αναληφθεί στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη. Πρόκειται για μία δέσμευση που σχετίζεται με το 5% του ΑΕΠ που κατευθύνεται στην άμυνα μέχρι το 2035.

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Η Ελλάδα στις 5 χώρες που θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα, πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο γύρω στο 2%. Στη σύνοδο κορυφής της Χάγης, πέρυσι, οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ότι θα επενδύσουν το 3,5% του ΑΕΠ τους στρατιωτική στρατηγική και εθνική άμυνα (σε θεμελιώδη αμυντικά μέσα και υποδομές) μέχρι το 2035.

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Ο προηγούμενος στόχος ήταν 2%. Συμφώνησαν επίσης ότι θα επενδύσουν άλλο ένα 1,5% του ΑΕΠ τους σε ευρύτερες υποδομές που σχετίζονται με την άμυνα, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της συμμαχίας δέχονταν πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δείξουν ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους.

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Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Λιθουανία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας καθώς οι δαπάνες της για θεμελιώδεις αμυντικές ικανότητες εκτιμώνται ότι θα φτάσουν φέτος το 5,33% του ΑΕΠ της. Ακολουθούν η Εσθονία (5,1%), η Λετονία (4,92%), η Πολωνία (4,68%) και η Ελλάδα (3,65%).

Σύμφωνα με την έκθεση, πέρυσι, τρεις χώρες μέλη, η Αλβανία (1,48%), η Σλοβενία (1,57%) και η Τσεχία (1,86%) δεν πέτυχαν τον προηγούμενο στόχο του 2%. Η Αλβανία και η Τσεχία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν φέτος το 2% ενώ σημειώνεται ότι η νέα κυβέρνηση της Σλοβενίας σχεδιάζει να επενδύσει πάνω από το 2% του ΑΕΠ της χώρας για την άμυνα.

Άλλες χώρες βρίσκονται οριακά πάνω από το 2%, όπως το Βέλγιο (ακριβώς 2%), η Πορτογαλία και η Ιταλία (2,1% η καθεμία). Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα επενδύσουν το 3,17%, η Γερμανία 2,69%, το Ηνωμένο Βασίλειο 2,56% και η Γαλλία 2,22%.

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς προβλέπεται ότι θα επενδύσουν στην άμυνα το 2,53% του ΑΕΠ τους φέτος.