Καιρός: Ζέστη και μπόρες τα μεσημέρια τις επόμενες ημέρες – Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία, η πρόβλεψη Κολυδά

Σε ρυθμούς καλοκαιριού θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες παρά τις αστάθειες που θα κάνουν την εμφάνιση τους κυρίως μετά το μεσημέρι.

Όπως αναφέρει, ο Θοδωρής Κολυδάς στην γενική εκτίμηση για τον καιρό των επόμενων εβδομάδων καθώς διαμορφώνεται τάση για υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να υπάρχει όμως πιθανότητα μεγάλης θερμικής εισβολής στην Ελλάδα.

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Το πιο έντονο κύμα ζέστης φαίνεται πως θα επηρεάσει περισσότερο περιοχές της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, αφήνοντας την Ελλάδα εκτός των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών με αυτές να παραμένουν λίγο πάνω από το φυσιολογικό για τη εποχή.

Στο μεταξύ, τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται κατά τόπους απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές, ορεινές αλλά και βόρειες περιοχές της χώρας.

Η συνολική εικόνα των προγνωστικών δεδομένων δείχνει ένα σκηνικό με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως ακραίες συνθήκες καύσωνα.

Καιρός – Μαρουσάκης: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Τετάρτη

Τοπικά φαινόμενα αστάθειας και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα χαρακτηρίζουν τον καιρό τις επόμενες ημέρες όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Εξηγώντας την εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι ένα “ατμοσφαιρικό βουνό” πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη με αποτέλεσμα τα ισχυρά κύματα ζέστης να μην επηρεάζουν την χώρα μας.

Για σήμερα, Τρίτη 16/6, αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Το απόγευμα, θα αναπτυχθούν τοπικές εστίες αστάθειας στην κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες ή καταιγίδες.

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Η αστάθεια θα επεκταθεί περισσότερο από την Τετάρτη και την Πέμπτη με τα φαινόμενα αστάθειας να εκδηλώνονται από το μεσημέρι και μετά συνήθως. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η απουσία ισχυρών βαρομετρικών συστημάτων επιτρέπει στη θαλάσσια αύρα να κάνει αισθητή την παρουσία της κατά μήκος των ακτών, προσφέροντας πρόσκαιρη δροσιά κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, στην κεντρική Μακεδονία αλλά και σε περιοχές της ενδοχώρας της Κρήτης, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει κατά τόπους τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

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Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ προς το απόγευμα θα ενισχυθεί η θαλάσσια αύρα.

Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς, με τη θαλάσσια αύρα να προσφέρει ανάσες δροσιάς κοντά στις παράκτιες περιοχές.