“Φουντώνει” η ένταση στη Μέση Ανατολή: Νέα σκληρά χτυπήματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν – Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Νέα κλιμάκωση παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με την προσωρινή συμφωνία και τις διπλωματικές συνομιλίες των δύο πλευρών να είναι ξανά σε οριακό σημείο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 «στόχους» στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν για τις «ιρανικές επιθέσεις» εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

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«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας και πάνω από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης στο και κοντά στο στενό», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») στο δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποίησε μέσω X. BREAKING 🔴



U.S. military:



"U.S. Central Command (CENTCOM) forces completed a new round of offensive strikes against Iran, July 7, hitting over 80 targets with precision munitions as an immediate response to Iran's latest attacks on commercial vessels transiting the Strait of… pic.twitter.com/9hw6SH0Q5x— Indian🇮🇳 (@singh31919) July 8, 2026

Οι βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν τα μεσάνυχτα από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν πιο εκτεταμένοι από τους προηγούμενους, χονδρικά μιάμιση εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγή του στην κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στη Σιρίκ, στη νήσο Κεσμ, καθώς και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται σημαντικό ιρανικό λιμάνι. Το Press TV έκανε λόγο για «αρκετούς» τραυματίες στο αλιευτικό και εμπορικό λιμάνι της Σιρίκ.

Πηγή του τηλεοπτικού δικτύου CNN στην κυβέρνηση Τραμπ είπε πως οι βομβαρδισμοί είναι «τιμωρία» και θα έχουν κάποια διάρκεια.

Οι αμερικανοί βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν σε αντίποινα για τις «επιθέσεις» εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ που αποδόθηκαν στο Ιράν από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.

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Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς απαράδεκτες» και θα έχουν συνέπειες, μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι παρά την πρόσφατη κλιμάκωση οι διαπραγματευτές συνεχίζουν να εργάζονται καλή τη πίστει για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας με το Ιράν.

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Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ εναντίον της «παραβίασης» αυτής και διεμήνυσε πως «θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική ασφάλειά του», ανέφερε μέσω X ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Από την πλευρά της, η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε «τη στοχοποίηση από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν του σαουδαραβικού δεξαμενόπλοιου Wedyan» και αυτή του δεξαμενόπλοιου «Al Rekayyat του Κατάρ», καταγγέλλοντας «επίθεση εναντίον της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού».

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Νωρίτερα, το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε πως κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο και απαίτησε «εξηγήσεις για την επίθεση αυτή» εναντίον του πλοίου του.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου καταρχήν συμφωνία η οποία, στη θεωρία, άνοιξε τον δρόμο για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

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Το κείμενο προέβλεπε ότι θα άνοιγε εκ νέου πλήρως το στενό του Ορμούζ –από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, και το de facto κλείσιμο του οποίου από την Τεχεράνη προκάλεσε κλυδωνισμούς στη διεθνή οικονομία κι απογείωσε τις τιμές της ενέργειας– καθώς και ότι θα αίρονταν οι αμερικανικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο.

Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI σημείωνε άνοδο 2,63% στα 72,29 δολάρια λίγη ώρα αφού άνοιξαν οι ασιατικές αγορές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα κλιμάκωση καταγράφεται καθώς το Ιράν οργανώνει από το Σάββατο εξαήμερες τελετές πριν από την ταφή του πρώην ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές. Χθες το πτώμα του μεταφέρθηκε στο Ιράκ, όπου θα γίνουν τελετές στη Νατζάφ και στην Καρμπάλα, πόλεις με πολλούς από τους πιο ιερούς χώρους λατρείας του σιιτικού ισλάμ.

Ήχησαν σειρήνες στο Μπαχρέιν

Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε μέσω X το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου, αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας «πάνω από 80 στόχους», σε αντίποινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, αποδοθείσες στους Φρουρούς της Επανάστασης, στο στενό του Ορμούζ.

«Ήχησε η σειρήνα», ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Στους πολίτες και στους κατοίκους απευθύνουμε σύσταση να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», πρόσθεσε.

Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγωμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.

Επίθεση με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δρουν για την αντιμετώπιση «εχθρικών επιθέσεων με πυραύλους και drones», λίγη ώρα αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας «πάνω από 80 στόχους», σε αντίποινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, αποδοθείσες στους Φρουρούς της Επανάστασης, στο στενό του Ορμούζ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω X, χωρίς να αναφέρουν ρητώς από ποια χώρα.