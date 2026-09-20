DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έως 33 βαθμούς τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, αλλά με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά – Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία.

Καιρός: Έως 33 βαθμούς τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Καλοκαιρινή θα παραμείνει η εικόνα του καιρού τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στα περισσότερα τμήματα της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκηνικό θα είναι διαφορετικό κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της:

  • Ηπείρου
  • Μακεδονίας
  • Θράκης
  • Θεσσαλίας
  • Κεντρικής Ελλάδας
  • Πελοποννήσου

Τοπικά φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν και στα Επτάνησα από τις μεσημβρινές ώρες.

Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται παράλληλα στο Αιγαίο, χωρίς να επηρεάζεται η υπόλοιπη χώρα.

Έως τους 33 βαθμούς ο υδράργυρος

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικότερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  • Δυτική Μακεδονία: 13 έως 28°C
  • Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: 13 έως 33°C
  • Ήπειρος: 13 έως 31°C
  • Θεσσαλία: 14 έως 33°C
  • Κεντρικά ηπειρωτικά: 12 έως 32°C
  • Πελοπόννησος: 12 έως 31°C
  • Κρήτη: 14 έως 31°C
  • Επτάνησα: 17 έως 29°C
  • Νησιά Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου: 15 έως 30°C
  • Υπόλοιπο Αιγαίο: 19 έως 30°C

Πού θα ενισχυθούν οι άνεμοι

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στο Νότιο Αιγαίο θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί, επίσης 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και στο Βόρειο Αιγαίο.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν κυρίως βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας, με παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γρηγόρης Λέων: Τι προβλέπει ο νόμος για την παράνομη άσκηση της Ιατρικής – Η ανάρτηση με φόντο την υπόθεση Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ

Γρηγόρης Λέων: Τι προβλέπει ο νόμος για την παράνομη άσκηση της Ιατρικής – Η ανάρτηση με φόντο την υπόθεση Μαζωνάκη

Ο γνωστός ιατροδικαστής παρέθεσε στο Facebook διάταξη για την αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος – Τι προβλέπει σήμερα το άρθρο 339 του ν. 4512/2018 μετά την τροποποίησή του το 2025.

Μαζωνάκης: Ο ΙΣΑ είχε πληροφορίες από το 2025 για «θεραπείες» – Το τιμολόγιο των 29.509 ευρώ για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης
ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Ο ΙΣΑ είχε πληροφορίες από το 2025 για «θεραπείες» – Το τιμολόγιο των 29.509 ευρώ για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Νέες διευκρινίσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών – Γιατρός είχε δώσει άτυπη πληροφορία ήδη από τον Ιούλιο του 2025, ενώ ακολούθησαν τρεις απροειδοποίητοι έλεγχοι – Τι αναφέρει ο ΙΣΑ για το τιμολόγιο των 29.509,98 ευρώ.

Έρευνα DEBATER: «Κβαντικός εαυτός», ηχοθεραπεία και «θεραπεία του τραύματος» – Τι διαφημίζεται σήμερα στους Έλληνες
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα DEBATER: «Κβαντικός εαυτός», ηχοθεραπεία και «θεραπεία του τραύματος» – Τι διαφημίζεται σήμερα στους Έλληνες

Το DEBATER εντόπισε διαφήμιση online συνεδρίου που προβάλλεται στο ελληνικό κοινό με αναφορές σε «θεραπεία του τραύματος», «ρύθμιση νευρικού συστήματος», «ηχοθεραπεία» και συγκεκριμένες συχνότητες – Τι ακριβώς αναφέρει η πλατφόρμα και πού αρχίζουν τα επιστημονικά ερωτήματα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ