Καιρός: Έως 33 βαθμούς τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Καλοκαιρινή θα παραμείνει η εικόνα του καιρού τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στα περισσότερα τμήματα της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις.

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Το σκηνικό θα είναι διαφορετικό κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της:

Ηπείρου

Μακεδονίας

Θράκης

Θεσσαλίας

Κεντρικής Ελλάδας

Πελοποννήσου

Τοπικά φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν και στα Επτάνησα από τις μεσημβρινές ώρες.

Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται παράλληλα στο Αιγαίο, χωρίς να επηρεάζεται η υπόλοιπη χώρα.

Έως τους 33 βαθμούς ο υδράργυρος

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικότερα:

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Δυτική Μακεδονία: 13 έως 28°C

13 έως 28°C Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: 13 έως 33°C

13 έως 33°C Ήπειρος: 13 έως 31°C

13 έως 31°C Θεσσαλία: 14 έως 33°C

14 έως 33°C Κεντρικά ηπειρωτικά: 12 έως 32°C

12 έως 32°C Πελοπόννησος: 12 έως 31°C

12 έως 31°C Κρήτη: 14 έως 31°C

14 έως 31°C Επτάνησα: 17 έως 29°C

17 έως 29°C Νησιά Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου: 15 έως 30°C

15 έως 30°C Υπόλοιπο Αιγαίο: 19 έως 30°C

Πού θα ενισχυθούν οι άνεμοι

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στο Νότιο Αιγαίο θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί, επίσης 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες.

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Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και στο Βόρειο Αιγαίο.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν κυρίως βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο.

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Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας, με παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.