Γρηγόρης Λέων: Τι προβλέπει ο νόμος για την παράνομη άσκηση της Ιατρικής – Η ανάρτηση με φόντο την υπόθεση Μαζωνάκη

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάρτηση για το τι συνιστά παράνομη άσκηση της Ιατρικής έκανε στο Facebook ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, την ώρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τις υπηρεσίες που παρέχονταν στον χώρο όπου κατέρρευσε.

Ο Γρηγόρης Λέων επέλεξε να παραθέσει διάταξη της νομοθεσίας σχετικά με την αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος, χωρίς, στο κείμενο που δημοσιοποίησε, να κατονομάζει συγκεκριμένο πρόσωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση αποκτά ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον με δεδομένα τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει τις τελευταίες ημέρες γύρω από το ποιος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που αφορούν τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενών και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Το DEBATER έχει ήδη αποκαλύψει νέα στοιχεία για τις υπηρεσίες υπνοθεραπείας που παρουσίαζε ο Νάσος Κομιανός, ο οποίος είχε βρεθεί στον χώρο όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τι έγραψε ο Γρηγόρης Λέων

Στην ανάρτησή του ο ιατροδικαστής παρέθεσε διάταξη σύμφωνα με την οποία πρόσωπο που δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα προσόντα για την άσκηση της Ιατρικής και επιλαμβάνεται της διάγνωσης ή θεραπείας ασθενών μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, να θεωρηθεί ότι ασκεί παράνομα την Ιατρική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά ότι αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και παρουσία ιατρού, καθώς και ότι η διάταξη περιλαμβάνει προσωπικές ενέργειες, συμβουλές και δημοσιεύσεις.

Ο Γρηγόρης Λέων δεν αναφέρει στην ανάρτηση που τέθηκε υπόψη του DEBATER ότι η διάταξη αφορά συγκεκριμένο πρόσωπο της υπόθεσης Μαζωνάκη και, συνεπώς, το DEBATER δεν αποδίδει την ανάρτησή του σε συγκεκριμένο εμπλεκόμενο ούτε εξάγει συμπέρασμα περί τέλεσης αδικήματος.

Τι προβλέπει σήμερα ο νόμος

Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται στο άρθρο 339 του ν. 4512/2018 περί «Αντιποίησης ιατρικού λειτουργήματος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάταξη, ωστόσο, τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 με το άρθρο 66 του ν. 5172/2025.

Στη σημερινή της μορφή προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι όποιος χρησιμοποιεί τον τίτλο του γιατρού χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα και επιλαμβάνεται της διάγνωσης ή θεραπείας ασθενών –με προσωπικές ενέργειες ή προφορικές ή γραπτές συμβουλές, ακόμη και παρουσία γιατρού– ή προβάλλει την εκτέλεση ιατρικών πράξεων από τον ίδιο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη και χρηματική ποινή έως 60.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επανειλημμένη τέλεση του αδικήματος προβλέπεται ως επιβαρυντική περίσταση.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 10/29.1.2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κρίσιμο σημείο: διάγνωση και θεραπεία

Η σημασία της διάταξης βρίσκεται στο γεγονός ότι το ζήτημα δεν εξαντλείται απλώς στο εάν κάποιος αυτοπαρουσιάζεται ως «γιατρός».

Ο νόμος ρυθμίζει συγκεκριμένες συμπεριφορές που σχετίζονται με διάγνωση ή θεραπεία ασθενών και εκτέλεση ιατρικών πράξεων, θέτοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ακριβώς δημιουργεί και ένα από τα δημοσιογραφικά ερωτήματα που προκύπτουν από την έρευνα του DEBATER για την υπόθεση Μαζωνάκη.

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει το DEBATER, ο Νάσος Κομιανός εμφανίζεται στη δική του ιστοσελίδα ως «πιστοποιημένος Υπνοθεραπευτής και Αναδρομέας Θεραπευτής», ενώ παρουσιάζονται υπηρεσίες σχετικές, μεταξύ άλλων, με κρίσεις πανικού, φοβίες, άγχος και ψυχοσωματικές διαταραχές.

Το γεγονός αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να συναχθεί ότι υπήρξε παράνομη άσκηση της Ιατρικής.

Δημιουργεί, όμως, ένα συγκεκριμένο ερώτημα προς τις αρμόδιες Αρχές: πού βρίσκεται το όριο μεταξύ υπηρεσιών υπνοθεραπείας ή προσωπικής ανάπτυξης και της διάγνωσης ή θεραπείας ασθενών που ο νόμος επιφυλάσσει σε πρόσωπα με τα προβλεπόμενα επαγγελματικά προσόντα;

Η αναφορά «ακόμη και με την παρουσία ιατρού»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η πρόβλεψη της ισχύουσας διάταξης ότι η παρουσία γιατρού δεν αποκλείει από μόνη της την εφαρμογή του νόμου όταν συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Το σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον και λόγω όσων ερευνώνται για τον χώρο όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε στις 20 Σεπτεμβρίου ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε αδειοδοτηθεί από το 2013 και ότι είχε πραγματοποιήσει ελέγχους μετά από πληροφορίες που είχαν φτάσει στον Σύλλογο ήδη από το 2025.

Παράλληλα, η έρευνα για το τι ακριβώς συνέβαινε στον χώρο, ποιος παρείχε κάθε υπηρεσία και υπό ποια ιδιότητα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν αποτελεί διαπίστωση ενοχής

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Λέων και η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ότι κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την υπόθεση Μαζωνάκη άσκησε παράνομα την Ιατρική.

Για μια τέτοια κρίση απαιτείται να εξακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να εξεταστεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Αυτό που προκύπτει, όμως, ξεκάθαρα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ως προς το ποιος μπορεί να επιλαμβάνεται διάγνωσης και θεραπείας ασθενών και ότι η απλή παρουσία γιατρού δεν αποτελεί αυτομάτως απάντηση στο συγκεκριμένο νομικό ζήτημα.

Και αυτό είναι ένα ακόμη ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.