ΟΦΗ – Asteras AKTOR 2-2: Ο Αθανασίου «έσωσε» τους Κρητικούς στις καθυστερήσεις

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Asteras AKTOR στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2 για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Κρητικοί προηγήθηκαν με τον Γιάννη Αποστολάκη, οι Αρκάδες έφεραν το παιχνίδι τούμπα με Μακέντα και Κετού, όμως ο Νίκος Αθανασίου είχε τον τελευταίο λόγο, ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις.

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Έτσι, ο Αστέρας έχασε μέσα από τα χέρια του την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ο ΟΦΗ απέφυγε την ήττα λίγες ημέρες μετά την ευρωπαϊκή νίκη του επί της Χόφενχαϊμ.

Προβάδισμα με Αποστολάκη, απάντησε ο Μακέντα

Ο ΟΦΗ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και είχε την πρώτη σημαντική ευκαιρία στο 11ο λεπτό, όταν ο Χατζηγιοβάνης δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει.

Ο Αστέρας απάντησε στο 17′, με τον Κώτσιρα να σουτάρει και τον Χριστογεώργο να πραγματοποιεί δύσκολη επέμβαση.

Μόλις ένα λεπτό αργότερα οι Κρητικοί βρήκαν το γκολ.

Ο Αποστολάκης επιχείρησε δυνατό σουτ από πλάγια θέση έξω από την περιοχή, ο Παπαδόπουλος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και αυτή κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0 στο 18′.

Η απάντηση του Asteras AKTOR ήταν άμεση.

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Στο 25ο λεπτό, ο Μέντες έκανε το γύρισμα από την αριστερή πλευρά και ο Φεντερίκο Μακέντα βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο μέσα στη μικρή περιοχή, πλασάροντας για το 1-1.

Ανατροπή με Κετού

Ο Αστέρας μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 50′ ολοκλήρωσε την ανατροπή.

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Ο Μπαρτόλο πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, δημιουργήθηκε αναστάτωση στην άμυνα των Κρητικών και ο Κάλβιν Κετού εκμεταλλεύτηκε τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Χρήστο Κόντη να ανακατεύει την τράπουλα και να περνά στο παιχνίδι μεταξύ άλλων τους Αθανασίου, Φούντα και Κόντρο.

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Οι Αρκάδες, ωστόσο, όχι μόνο διατηρούσαν το προβάδισμά τους αλλά στο 75′ έστειλαν ξανά την μπάλα στα δίχτυα με τον Μπαρτόλο.

Το γκολ δεν μέτρησε, καθώς στη φάση είχε προηγηθεί χέρι.

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Ο Αθανασίου «μίλησε» στις καθυστερήσεις

Όσο πλησίαζε το τέλος, ο ΟΦΗ αύξανε την πίεσή του αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης.

Και τελικά το βρήκε στις καθυστερήσεις.

Ο Νίκος Αθανασίου έπιασε ένα εντυπωσιακό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-2 και στερώντας από τον Asteras AKTOR την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε έτσι τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό μετά από ένα παιχνίδι με τέσσερα γκολ, ανατροπή και ισοφάριση στο φινάλε.