Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Διακόπηκε η κυκλοφορία του Προαστιακού

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (20/9) στη θέση Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, με το Κέντρο Επιχειρήσεων να ενημερώνεται περίπου στις 21:15.

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Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία του Προαστιακού

Λόγω της πυρκαγιάς αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί στην ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος το ακριβές τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που επηρεάζεται ούτε ο χρόνος κατά τον οποίο αναμένεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν:

6 πυροσβέστες

2 πυροσβεστικά οχήματα

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Ασπροπύργου, ο οποίος έχει κινητοποιήσει υδροφόρες.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Στο σημείο το Ανακριτικό για τα αίτια

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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Σε αυτή τη φάση δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι έρευνες για τα αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση τόσο για την πορεία της φωτιάς όσο και για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον Προαστιακό.