Καιρός σήμερα: Επιστρέφει το καλοκαίρι με 33άρια – Πού θα βρέξει το απόγευμα

Καλοκαιρινό σκηνικό επιστρέφει σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον ήλιο να κυριαρχεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο.

Το θερμόμετρο θα αγγίξει σύμφωνα με το meteo τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ΕΜΥ προβλέπει μέγιστες τιμές έως 31-32 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

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Η καλοκαιρία, ωστόσο, δεν θα επικρατήσει παντού. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει και στο Ιόνιο έως το απόγευμα.

Πού αναμένονται βροχές

Σύμφωνα με το meteo, οι περισσότερες περιοχές θα έχουν ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου.

Η ΕΜΥ προβλέπει σχεδόν αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Παράλληλα, χαμηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται στα Δωδεκάνησα.

Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα ηπειρωτικά.

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Σύμφωνα με το meteo, στη Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 33°C, ενώ έως 32°C αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη και κεντρικά ηπειρωτικά.

Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30°C, στην Πελοπόννησο τους 30°C, στην Κρήτη τους 31°C και στα Επτάνησα τους 30°C.

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Η ΕΜΥ προβλέπει στις περισσότερες περιοχές μέγιστες θερμοκρασίες 27-29°C, τοπικά 30°C στο Ιόνιο και 31-32°C στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

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Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Το meteo προβλέπει βορειοανατολικούς ανέμους 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και βόρειους-βορειοδυτικούς 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες.

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Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, κυρίως από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ.

Σύμφωνα με το meteo, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με παροδικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες