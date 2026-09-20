Έρευνα DEBATER: «Κβαντικός εαυτός», ηχοθεραπεία και «θεραπεία του τραύματος» – Τι διαφημίζεται σήμερα στους Έλληνες

Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ανοίξει μία συζήτηση που ξεπερνά τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της συγκεκριμένης έρευνας.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί όρους που παραπέμπουν σε θεραπεία; Πότε μια πρακτική προσωπικής ανάπτυξης ή ευεξίας αγγίζει ζητήματα σωματικής και ψυχικής υγείας; Και κυρίως, πώς μπορεί ένας πολίτης να διακρίνει την επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση από έναν ισχυρισμό που απλώς χρησιμοποιεί επιστημονικοφανή ορολογία;

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Το DEBATER, που τις τελευταίες ημέρες έχει ερευνήσει τόσο την περίπτωση του Νάσου Κομιανού και τις υπηρεσίες υπνοθεραπείας που παρουσιάζει όσο και τη συζήτηση γύρω από την «κβαντική ιατρική» και το τι πραγματικά υποστηρίζει η επιστήμη, εντόπισε μια διαφήμιση που προβάλλεται αυτές τις ημέρες σε Έλληνες χρήστες των social media.

Πρόκειται για το ελληνικό flow! summit 2026, ένα επταήμερο διαδικτυακό event της younity, το οποίο ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου και προσφέρεται αρχικά δωρεάν στους συμμετέχοντες.

Στη διαφήμιση που εντόπισε το DEBATER παρουσιάζονται γνωστά διεθνή πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι Joe Dispenza, Eckhart Tolle, Bruce Lipton, Gabor Maté, Thích Nhất Hạnh, Gregg Braden, Sadhguru, Bradley Nelson και Neale Donald Walsch.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι ποιοι εμφανίζονται στην ίδια αφίσα.

Ούτε θα ήταν επιστημονικά ή δημοσιογραφικά ορθό να εξισωθούν άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές σπουδές, ιδιότητες και προσεγγίσεις μόνο και μόνο επειδή συμμετέχουν στην ίδια διοργάνωση.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στους ίδιους τους ισχυρισμούς με τους οποίους προωθείται το πρόγραμμα.

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«Θεραπεία του τραύματος», «ρύθμιση νευρικού συστήματος» και «κβαντικός εαυτός»

Η επίσημη ελληνική ιστοσελίδα του flow! summit αναφέρει ότι το επταήμερο περιλαμβάνει θεματικές γύρω από την «ολιστική υγεία», τη «συναισθηματική απελευθέρωση», τη «θεραπεία του τραύματος», την «πνευματική αφύπνιση» και τη «διεύρυνση της συνείδησης».

Σε άλλο σημείο παρουσιάζει μεταξύ των θεμάτων του συνεδρίου τη «ρύθμιση νευρικού συστήματος», το «θεραπεύοντας το παρελθόν», την «ηχοθεραπεία» και τη «συνοχή καρδιάς-νου».

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Και ακολουθεί μια ακόμη πιο συγκεκριμένη διατύπωση.

Η πλατφόρμα αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες θα οδηγηθούν «από την επαναφορά του συστήματός σου μέχρι την ανακάλυψη του κβαντικού σου εαυτού», μέσα από ομιλητές που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «συνδυάζουν επιστημονικές και πνευματικές προσεγγίσεις».

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Οι παραπάνω φράσεις δεν αποτελούν χαρακτηρισμούς του DEBATER. Προέρχονται από την ίδια την επίσημη σελίδα της διοργάνωσης.

396 Hz για «απελευθέρωση από τον φόβο»

Υπάρχει όμως και ένα σημείο στο οποίο η περιγραφή γίνεται εξαιρετικά συγκεκριμένη.

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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές συνεδρίες που αποκαλούνται «Sacred Sound Healing».

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες συχνότητες:

396 Hz για την «απελευθέρωση από τον φόβο» και 963 Hz για την «ενίσχυση της πνευματικής σύνδεσης».

Η ίδια περιγραφή υποστηρίζει ότι μέσω αυτών των συχνοτήτων «υποστηρίζεται η μετάβαση» σε καταστάσεις εγκεφαλικών κυμάτων Alpha ή Theta, ώστε ο συμμετέχων να μπορεί να αφομοιώσει την εμπειρία της ημέρας.

Και εδώ ακριβώς προκύπτει το επιστημονικό ερώτημα:

Ποια κλινική τεκμηρίωση αποδεικνύει ότι τα 396 Hz έχουν τη συγκεκριμένη ιδιότητα της «απελευθέρωσης από τον φόβο» ή ότι τα 963 Hz ενισχύουν ειδικά την «πνευματική σύνδεση»;

Το DEBATER δεν εντόπισε στις πηγές που εξέτασε καθιερωμένη κλινική τεκμηρίωση που να επιτρέπει να παρουσιάζονται αυτές οι δύο συγκεκριμένες συχνότητες ως αποδεδειγμένες θεραπείες για φόβο, τραύμα ή ψυχιατρική διαταραχή.

Αυτό είναι διαφορετικό από το να υποστηρίξει κανείς ότι η μουσική, ο διαλογισμός ή τεχνικές χαλάρωσης δεν μπορούν να έχουν κανένα όφελος.

Τι πραγματικά γνωρίζουμε για μουσική και διαλογισμό

Η επιστημονική εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη.

Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ο διαλογισμός και ορισμένες πρακτικές mindfulness μπορούν να βοηθήσουν σε συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Το αμερικανικό National Center for Complementary and Integrative Health, όμως, επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος της έρευνας είναι προκαταρκτικό ή παρουσιάζει μεθοδολογικούς περιορισμούς και ότι τα αποτελέσματα δεν πρέπει να υπερερμηνεύονται.

Αντίστοιχα, πρόσφατη μετα-ανάλυση για τη μουσικοθεραπεία σε ψυχιατρικές διαταραχές βρήκε ενδείξεις θετικής επίδρασης σε κατάθλιψη, άγχος και ποιότητα ζωής ως συμπληρωματική παρέμβαση, αλλά αξιολόγησε το συνολικό επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων ως χαμηλό ή πολύ χαμηλό.

Με απλά λόγια:

«Η μουσική μπορεί να επηρεάζει την ψυχική κατάσταση» δεν σημαίνει αυτομάτως «η συχνότητα 396 Hz απελευθερώνει τον φόβο».

Το δεύτερο είναι ένας πολύ πιο συγκεκριμένος ισχυρισμός και απαιτεί αντίστοιχα συγκεκριμένη επιστημονική τεκμηρίωση.

Από την ευεξία στη «θεραπεία»: Πού βρίσκεται η γραμμή;

Εδώ βρίσκεται και το ευρύτερο ζήτημα που αναδεικνύεται μετά την υπόθεση Μαζωνάκη.

Ο διαλογισμός, η πνευματικότητα, η αυτογνωσία και η προσωπική ανάπτυξη αποτελούν νόμιμες προσωπικές επιλογές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το επιστημονικό ερώτημα αλλάζει, όμως, όταν στη δημόσια προβολή μιας υπηρεσίας χρησιμοποιούνται όροι όπως «θεραπεία τραύματος», «νευρικό σύστημα», «healing» ή συγκεκριμένες βιολογικές επιδράσεις, οι οποίοι μπορούν να εκληφθούν από έναν πολίτη ως ισχυρισμοί σχετικοί με την υγεία.

Αυτό δεν σημαίνει από μόνο του ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση παρανομεί, ούτε ότι κάθε ομιλητής της προβάλλει τους ίδιους ισχυρισμούς.

Το DEBATER δεν έχει στοιχεία που να τεκμηριώνουν κάτι τέτοιο και δεν το υποστηρίζει.

Το ερώτημα είναι διαφορετικό: πόσο σαφής είναι για τον πολίτη η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ευεξία και την προσωπική ανάπτυξη από τη μία και στην αντιμετώπιση μιας πραγματικής ιατρικής ή ψυχιατρικής κατάστασης από την άλλη;

Οι «39+ διεθνώς αναγνωρισμένοι ειδικοί»

Ερωτήματα δημιουργεί και ο τρόπος παρουσίασης των ομιλητών.

Η ελληνική σελίδα αναφέρει ότι ο επισκέπτης θα γνωρίσει «39+ διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς και πρωτοπόρους».

Στην ίδια λίστα βρίσκονται άνθρωποι με πολύ διαφορετικά επαγγελματικά και ακαδημαϊκά υπόβαθρα: γιατροί, συγγραφείς, πνευματικοί δάσκαλοι, coaches και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της προσωπικής ανάπτυξης.

Η παρουσία τους στην ίδια διοργάνωση δεν σημαίνει ότι συμμερίζονται τις απόψεις ο ένας του άλλου και, κυρίως, δεν σημαίνει ότι όλοι παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες ή εμφανίζονται ως γιατροί.

Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, η λέξη «ειδικός» αποκτά σημασία όταν ένα event περιλαμβάνει θεματολογία που αγγίζει το τραύμα, το νευρικό σύστημα και την υγεία.

Ειδικός σε τι ακριβώς;

Με ποια εκπαίδευση;

Και ποιος από τους συμμετέχοντες μιλά για προσωπική ανάπτυξη και ποιος για ζήτημα που εμπίπτει στην υγεία;

Το δωρεάν event και το πακέτο εφ’ όρου ζωής

Η συμμετοχή στο flow! summit 2026 προβάλλεται ως 100% δωρεάν.

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα, ο χρήστης εγγράφεται με όνομα και email και κάθε ομιλία παραμένει διαθέσιμη δωρεάν για 48 ώρες.

Η ίδια ιστοσελίδα ενημερώνει, ωστόσο, ότι όποιος επιθυμεί να κρατήσει το υλικό μπορεί να αποκτήσει «εφ’ όρου ζωής πρόσβαση» στο ολοκληρωμένο πακέτο.

Άρα το δωρεάν συνέδριο συνδέεται και με εμπορική διάθεση του περιεχομένου.

Αυτό από μόνο του ασφαλώς δεν αποτελεί κάτι μεμπτό. Δημιουργεί όμως έναν ακόμη λόγο για να εξετάζεται με ακρίβεια η τεκμηρίωση συγκεκριμένων ισχυρισμών υγείας που χρησιμοποιούνται στην προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Η υπόθεση Μαζωνάκη άνοιξε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση

Το DEBATER έχει ήδη αποκαλύψει πλευρές της υπόθεσης του Νάσου Κομιανού, ο οποίος δηλώνει ότι δεν είναι γιατρός και παρουσιάζεται επαγγελματικά ως υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής.

Στην ιστοσελίδα του εμφανίζονται υπηρεσίες που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με στρες, φοβίες και ψυχοσωματικές διαταραχές.

Παράλληλα, η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τίτλους και πρακτικές που παρουσιάζονται ως «κβαντική ιατρική» ή «Quantum Biofeedback».

Το DEBATER εξέτασε ήδη αναλυτικά πού τελειώνουν οι πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής στην Ιατρική και πού αρχίζει ένας διαφορετικός, μη τεκμηριωμένος θεραπευτικός ισχυρισμός.

Η περίπτωση του flow! summit είναι διαφορετική και δεν υπάρχει στοιχείο που να τη συνδέει με τον θάνατο του τραγουδιστή ή με τα πρόσωπα που ερευνώνται στην υπόθεση.

Η σύνδεση βρίσκεται αποκλειστικά στη δημόσια συζήτηση που έχει πλέον ανοίξει:

Ποιος ελέγχει τους ισχυρισμούς περί «θεραπείας» και «healing» που φτάνουν καθημερινά στην οθόνη ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση φόβου, πόνου ή ψυχικής επιβάρυνσης;

Το DEBATER θέτει τα ερωτήματα

Με βάση όσα αναγράφονται δημόσια στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα προς τη διοργάνωση:

Σε ποιες επιστημονικές μελέτες βασίζεται η σύνδεση των 396 Hz με την «απελευθέρωση από τον φόβο» και των 963 Hz με την «πνευματική σύνδεση»;

Τι ακριβώς εννοείται με τον όρο «ανακάλυψη του κβαντικού σου εαυτού»;

Τι περιλαμβάνει στην πράξη η αναφερόμενη «θεραπεία του τραύματος» και ποια είναι τα προσόντα των ανθρώπων που παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη θεματολογία;

Με ποια κριτήρια χαρακτηρίζονται συλλογικά οι 39+ ομιλητές ως «διεθνώς αναγνωρισμένοι ειδικοί και πρωτοπόροι»;

Και, κυρίως, ενημερώνεται με τρόπο σαφή και εμφανή ο συμμετέχων ότι περιεχόμενο προσωπικής ανάπτυξης, πνευματικότητας ή ευεξίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο διάγνωσης ή θεραπείας από επαγγελματία υγείας, όταν υπάρχει πραγματικό ιατρικό ή ψυχιατρικό πρόβλημα;

Το DEBATER απευθύνει τα παραπάνω ερωτήματα προς τους διοργανωτές και θα δημοσιεύσει αυτούσια την απάντησή τους όταν αυτή δοθεί.

Γιατί η προσωπική ανάπτυξη, ο διαλογισμός και η πνευματικότητα δεν βρίσκονται στο εδώλιο.

Οι συγκεκριμένοι και επαληθεύσιμοι ισχυρισμοί είναι αυτοί που οφείλουν να αντέχουν στον έλεγχο.