Καιρός: Έρχεται παρατεταμένη ζέστη με 40άρια – Πότε κορυφώνεται και πόσο θα κρατήσει

Σε μια παρατεταμένη περίοδο έντονης ζέστης μπαίνει η χώρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά και τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας θερμής εισβολής δεν φαίνεται να είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κυρίως η διάρκειά της, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις το κύμα ζέστης ενδέχεται να επιμείνει για τουλάχιστον επτά με οκτώ ημέρες.

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Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκτιμά ότι η θερμή περίοδος μπορεί να φτάσει ακόμη και μέχρι το τέλος Αυγούστου, με θερμοκρασίες άνω των 37-38 βαθμών σε πολλές περιοχές και τοπικά 40 βαθμούς ή και λίγο υψηλότερα μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Έως 39 βαθμούς την Παρασκευή – Πού θα κάνει περισσότερη ζέστη

Ήδη από την Παρασκευή 21 Αυγούστου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Η μεγαλύτερη ζέστη αναμένεται στη Θεσσαλία, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36-38 βαθμούς και τοπικά τους 39°C.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34-36 βαθμούς και τοπικά τους 37°C, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 36-37 και τοπικά στους 38°C.

Στην Ήπειρο αναμένονται έως 34-35 βαθμοί και στα Επτάνησα έως 34-36°C. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31-33 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τοπικά τους 36-37°C.

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Στους 37 βαθμούς η Αθήνα

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στην Αττική την Παρασκευή.

Στην Αθήνα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά της Αττικής έως 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33-34 βαθμούς, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ορεινά τις μεσημεριανές ώρες.

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Πότε έρχονται τα 40άρια

Η θερμή εισβολή αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή μέσα στο Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες θα ξεπερνούν τους 37-38 βαθμούς, ενώ τοπικά αναμένονται 40άρια και ενδεχομένως λίγο υψηλότερες τιμές.

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Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα την Κυριακή.

Το στοιχείο που προβληματίζει: Η διάρκεια της ζέστης

Εκείνο που κάνει το συγκεκριμένο θερμό επεισόδιο να ξεχωρίζει είναι η μεγάλη διάρκειά του.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος εκτιμά ότι η περίοδος πολύ υψηλών θερμοκρασιών θα διαρκέσει τουλάχιστον επτά με οκτώ ημέρες, με το ενδεχόμενο να συνεχιστεί έως το τέλος του Αυγούστου.

Όπως εξηγεί, δεν αναμένονται απαραίτητα ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες, ωστόσο η επίμονη παρουσία τιμών άνω των 37-38 βαθμών για πολλές συνεχόμενες ημέρες είναι αυτή που θα κάνει το κύμα ζέστης ιδιαίτερα αισθητό.

Έως 5 μποφόρ οι άνεμοι την Παρασκευή

Την Παρασκευή οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα πελάγη θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με ένταση 4-5 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.