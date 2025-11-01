Βεντέτα στα Βορίζια: Απομακρύνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου που έπεσε νεκρός

Ώρες μετά τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου, οι αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν το αυτοκίνητο του 39χρονου άνδρα, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα ανεξέλεγκτα πυρά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Κρήτη TV, το όχημα είναι διάτρητο από δεκάδες σφαίρες και μεταφέρεται εκτός του χωριού, ώστε να το εξετάσουν οι πραγματογνώμονες της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι από το μακελειό έπεσαν νεκροί δύο άνθρωποι, ένας 39χρονος και μια 55χρονη γυναίκα, η οποία έπαθε ανακοπή από τους πυροβολισμούς.

Ο νεκρός άνδρας είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη, ο οποίος είναι και ένας από τους δράστες του μακελειού, και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου έσπευσαν δεκάδες συγγενείς. Η νεκρή γυναίκα, είναι από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Στο νοσοκομείο τραυματισμένοι βρίσκονται και οι άλλοι δύο δράστες της επίθεσης, οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια Φραγκιαδάκη. Οι δύο δράστες για την ώρα νοσηλεύονται και αναμένεται να συλληφθούν.

Στα σπίτια τους κλειδώθηκαν οι κάτοικοι του χωριού και άκουγαν τις ριπές των καλάσνικοφ. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν στο χωριό και οι πυροβολισμοί σταμάτησαν.

Στο σημείο έχουν μεταβεί άνδρες της σήμανσης για την περισυλλογή των αποδεικτικών στοιχείων. Σημειώνεται ότι η αστυνομία ερευνά αν ο νεκρός δράστης είχε και σύνεργο μαζί του.