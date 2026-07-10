Δραματική πρόβλεψη από τον ΠΟΥ: Ένας στους πέντε θα νοσήσει από καρκίνο έως το 2050

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της νέας έκθεσης του ΠΟΥ που προειδοποιεί για εκρηκτική αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου τις επόμενες δεκαετίες. Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρά τις σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία, οι ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας παραμένουν τεράστιες, με εκατομμύρια ανθρώπους να μην λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα.

26.000 χιλιάδες θάνατοι την ημέρα

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα νέα περιστατικά θα αυξηθούν από 20,6 εκατομμύρια το 2024 σε σχεδόν 35 εκατομμύρια ετησίως έως το 2050.

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Ο καρκίνος ευθύνεται για περισσότερους από 26.000 θανάτους καθημερινά, ενώ καταγράφονται περίπου 10 εκατομμύρια θάνατοι κάθε χρόνο, καθιστώντας τον τη δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Μάλιστα σύμφωνα με την έκθεση εάν υπολογιστούν και οι στενοί συγγενείς των ασθενών, εκτιμάτε ότι περίπου το 92% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έρθει αντιμέτωπο με τον καρκίνο, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του.

Η απειλή της παχυσαρκίας

Ανησυχία προκαλεί η συνεχής αύξηση της παχυσαρκίας, καθώς συνδέεται με πάνω από δώδεκα τύπους καρκίνου, μεταξύ των οποίων εκείνες του ήπατος, του παγκρέατος και του παχέος εντέρου.

Την ίδια ώρα παρά τη δυσοίωνη πρόβλεψη, οι ειδικοί τονίζουν ότι περίπου τέσσερις στους δέκα νέους καρκίνους σχετίζονται με παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προληφθούν. Όπως τονίζουν η ενίσχυση της πρόληψης, των εμβολιασμών, της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόσβασης σε σύγχρονες θεραπείες μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των περιστατικών τα επόμενα χρόνια.

Οι μεγάλες ανισότητες

Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. Για παράδειγμα, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης για τον καρκίνο του μαστού φτάνει το 87% στις χώρες υψηλού εισοδήματος, ενώ στις χώρες χαμηλού εισοδήματος περιορίζεται περίπου στο 42%.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας έχει σχεδόν εξαλειφθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και στη Βόρεια Αμερική χάρη στον εμβολιασμό και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, όμως παραμένει μία από τις συχνότερες μορφές καρκίνου σε πολλές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.