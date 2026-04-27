Ηράκλειο: Τα μηνύματα του «Γιώργου» και το μοιραίο ραντεβού της Ελευθερίας Γιακουμάκη με τον πρώην σύντροφό της

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών βρίσκεται η διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη οδηγήθηκε στον θάνατο από τα πυρά του πρώην συντρόφου της.

Το σκηνικό της τραγωδίας συμπληρώθηκε με την αυτοχειρία του δράστη, ο οποίος έθεσε τέρμα στη ζωή του με καραμπίνα μόλις συνειδητοποίησε πως οι Αρχές είχαν εντοπίσει τα ίχνη του.

Το «μυστήριο» με τα μηνύματα του άγνωστου άνδρα

Κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται τα μηνύματα που δέχθηκε ο 40χρονος από έναν άγνωστο με το όνομα «Γιώργος». Τα στοιχεία που έφερε στο φως η εκπομπή Live News αποκαλύπτουν μια προσπάθεια χειραγώγησης ή εκφοβισμού, με το περιεχόμενό τους να προκαλεί ερωτήματα.

–«Πες στη φίλη σου να με ξεμπλοκάρει, γιατί θα με βρει μπροστά της. Να είσαι σίγουρος».

–«Γεια σου φιλαράκι μου, τι κάνεις; Ακούγεται ότι αρραβωνιάστηκες. Ισχύει; Ξεμπέρδεψες με την Ρίτσα ή ακόμη;»

Τα μηνύματα αυτά, που περιέχουν χυδαίες αναφορές για την άτυχη μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκαν και στην κατοχή φίλης του θύματος, εντείνοντας τον προβληματισμό των Αρχών για το εάν αποτέλεσαν τη «θρυαλλίδα» που πυροδότησε το δολοφονικό μένος του δράστη.

Ανατροπή – «Πίσω από τα μηνύματα κρύβεται γυναίκα»

Μια νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής.

Εκτίμησε πως η σύνταξη και το περιεχόμενο των μηνυμάτων υποδεικνύουν θηλυκό αποστολέα: «Τα μηνύματα τα έστειλε γυναίκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπονοώντας κίνητρα ζήλειας απέναντι στην Ελευθερία.

Οι τελευταίες κινήσεις του δράστη

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, η έρευνα στα τηλεφωνικά αρχεία του 40χρονου έδειξε πως, την ώρα που εμφανιζόταν σε βίντεο να μιλά συνεχώς στο κινητό, «μιλούσε διαρκώς με ιδιοκτήτες γερανών για να έχει οδική βοήθεια προκειμένου να ανασύρει την μηχανή από το σημείο που βρισκόταν».

Η αναζήτηση του «χαμένου» κινητού

Το βάρος των ερευνών πέφτει τώρα στον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου της 43χρονης. Οι Αρχές θεωρούν πως η συσκευή κρύβει την απάντηση στο πώς ο 40χρονος κατάφερε να την παρασύρει στο ερημικό και δύσβατο σημείο όπου εκτελέστηκε από κοντινή απόσταση μέσα στο αυτοκίνητό της