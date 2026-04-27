Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: «Τοξικότητα και χυδαία υπονοούμενα – Δείτε πώς πέφτουν οι μάσκες»
Ολομέτωπη επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη
Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στις επικρίσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, εξέλιξη που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη.
Μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Γεωργιάδης επέκρινε τον κ. Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον πως με τις δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί «ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Εισαγγελεύς του ΑΠ κ. Τζαβέλας ελέγχεται από την Κυβέρνηση που τον διόρισε».
Ο υπουργός Υγείας αντέκρουσε τα περί κυβερνητικής παρέμβασης, υπενθυμίζοντας τη νομοθετική αλλαγή του 2024, βάσει της οποίας η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης προκύπτει από μυστική ψηφοφορία των ίδιων των δικαστικών λειτουργών.
«Και ο κ. Τζαβέλας εξελέγη πρώτος σε ψήφους με διαφορά και μεταξύ των Δικαστών και μεταξύ των Εισαγγελέων. Η Κυβέρνηση απλά διόρισε αυτόν που οι ίδιοι επέλεξαν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «μεταφέρει το προσωπικό του ζήτημα, όλη μέρα στην Δημόσια Σφαίρα με απολύτως τοξικό τρόπο». Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο κ. Ανδρουλάκης στρέφεται κατά ανώτατων δικαστικών λειτουργών, όπως ο κ. Ζήσης και ο κ. Τζαβέλας, αφήνοντας εναντίον τους «χυδαία υπονοούμενα».
Η επίθεση του υπουργού Υγείας ήρθε ως απάντηση στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα τη Δευτέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε εξαπολύσει ευθείες βολές κατά του Μεγάρου Μαξίμου και της ηγεσίας του Αρείου Πάγου για τη διαχείριση της υπόθεσης, ενώ προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, επιμένοντας στην ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.
