Άγιος Δημήτριος: Τι λένε οι μαρτυρίες για τον 20χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη – «Ήταν πολύ αντιδραστικός» λέει η πρώην σύντροφος του

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται περισσότερα στοιχεία σχετικά την δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο, με τις αρχές να έχουν βάλει στο “μικροσκόπιο” τις κινήσεις του 20χρονου πριν και μετά το έγκλημα.

Την Τρίτη (28/04), ο 20χρονος θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή ώστε να απολογηθεί για το μοιραίο βράδυ. Τόσο τα βίντεο όσο και οι μαρτυρίες δείχνουν ένα πρόσωπο του 20χρονου που προβληματίζει, ενώ φαίνεται να είπε ψέματα για το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για το ραντεβού στο οποίο μαχαίρωσε στην καρδιά τον 27χρονο γιο ταξίαρχου της ΕΛΑΣ στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

«Ήταν πολύ αντιδραστικός» λέει η πρώην σύντροφος του 20χρονου

Η πρώην σύντροφος του 20χρονου μίλησε στο Mega και τον περιέγραψε ως ευέξαπτο χαρακτήρα.

«Κάθε φορά που εγώ θα του έλεγα κάτι για κάποιον έστω για πλάκα είτε οτιδήποτε ήταν πολύ αντιδραστικός η αλήθεια είναι αυτή. Δεν φοβόμουν ότι θα φτάσει στο σημείο να σκοτώσει, απλά επειδή μου είχε πει και για άλλες πράξεις του, ότι ήταν ατίθασος και ότι έχει ξαναχτυπήσει παιδί, απέφευγα πάρα πολύ να του μιλάω για κάποιο αγόρι», είπε η 20χρονη.

Η νεαρή πρώην σύντροφος, μίλησε και για το τατουάζ «δάκρυ» που είχε ο 20χρονος και για το τι της είχε πει σχετικά με αυτό.

«Έχει ένα δάκρυ στο πρόσωπο. Το συγκεκριμένο τατουάζ συνήθως, το έχουν άτομα τα οποία έχουν σκοτώσει άνθρωπο ή έχουν πάει να σκοτώσουν και όταν τον είχα ρωτήσει όταν πρωτογνωριστήκαμε “είσαι δολοφόνος;” του είχα πει εγώ, το είχα πει για πλάκα, μου είχε πει “παραλίγο!”», αποκάλυψε η ίδια.

Το βίντεο ντοκουμέντο με το αυτοκίνητο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, ο 20χρονος δράστης επιχείρησε να κοροϊδέψει τις Αρχές, καταθέτοντας ότι στο ραντεβού πήγε με το όχημα του πατριού του.

Ωστόσο στο βίντεο φαίνεται κάτι άλλο. Τη στιγμή που ο δράστης φτάνει στο ραντεβού που είχε με τον 27χρονο χρησιμοποιεί ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο και όχι εκείνο του του πατέρα του, όπως είχε καταθέσει και μάλιστα είναι μαζί και ο φίλος του.

«Δεν επιθυμούσα να αφαιρέσω τη ζωή του 27χρονου»

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο 20χρονος ενώπιον των Αρχών και ανέφερε ότι «δεν ήθελα να αφαιρέσω τη ζωή του 27χρονου. Δεν είχα κανέναν τέτοιο σκοπό. Το αντιλήφθηκα πολύ αργότερα. Δηλώνω τη συντριβή μου για το τραγικό αυτό αποτέλεσμα».

Το μοιραίο ραντεβού

Ο 20χρονος για να συναντήσει τον αντίζηλο του, στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, είχε πάρει μαζί του το μαχαίρι και έναν φίλο του.

Έπειτα από τη φονική επίθεση, ο νεαρός δράστης εξαφανίστηκε που επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του. Άλλαξε ρούχα, έκρυψε το φονικό μαχαίρι στην ταράτσα του σπιτιού του και πήρε μέχρι και αυτοκίνητο του πατέρα του για να πάει βόλτα στην Παραλιακή με την κοπέλα και τους φίλους του, μισή ώρα μετά τη δολοφονία.

«Όταν φτάσαμε στο σπίτι του Κ. αλλάξαμε αυτοκίνητο και πήρε ένα σκούρο μπλε που ανήκει στον πατριό του», είπε ο φίλος του, ο οποίος τον έκαψε στην κατάθεσή του.

Οι δηλώσεις των κοριτσιών

Οι κοπέλες, που γνώριζαν ότι ο δράστης και το θύμα επρόκειτο να συναντηθούν για να διευθετήσουν τις διαφορές τους, τον ρωτούσαν επίμονα τι είχε συμβεί. Ο 20χρονος, ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να αποκρύψει την αλήθεια. Τελικά, ύστερα από έντονες πιέσεις, αποκάλυψε τι είχε γίνει.

«Ο Κ. μας είπε ακριβώς τι είχε γίνει. Το θύμα εμφανίστηκε τελικά στον Ασύρματο και όταν συναντήθηκαν χαιρέτησε τον δράστη. Ο δράστης όμως θόλωσε και λέγοντάς του “εσύ είσαι που θα μου γ@… το σπίτι;” έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε το θύμα στο πρόσωπο και στο στήθος. Η Μ. έκλαιγε και τον ρωτούσε πως είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο δράστης της απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους και για να σταματήσει να τους ενοχλεί το θύμα», είπε η 20χρονη.

Αύριο, Δευτέρα (26/04), αναμένεται να δικαστούν τα τρία άτομα που κατηγορούνται για υπόθαλψη, ενώ ο 20χρονος απολογείται την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή.