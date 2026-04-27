Νατάσα Μωυσόγλου: «Έφυγε» από τη ζωή η τραγουδίστρια

Η τραγουδίστρια Νατάσα Μωυσόγλου «έφυγε» από τη ζωή, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον θάνατό της γνωστοποίησε η Ναταλία Ρασούλη, κόρη του Μανώλης Ρασούλης, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια.

Σε σχετική της δημοσίευση, η Ναταλία Ρασούλη εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της καλλιτέχνιδας, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά ταλαντούχο πρόσωπο.

Όπως ανέφερε, η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσω Facebook και στη συνέχεια συνεργάστηκαν σε συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο κινητοποιήσεων για το κλείσιμο της ΕΡΤ.

Εξήρε ιδιαίτερα τη φωνή και τις μουσικές της ικανότητες, τονίζοντας την έντονη εντύπωση που της είχε προκαλέσει η παρουσία και το ταλέντο της.