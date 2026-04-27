Άγιος Δημήτριος: “Το μαχαίρι το είχε γιατί φοβόταν, δεν ήθελε να σκοτώσει τον 27χρονο” – Τι λέει ο δικηγόρος του 20χρονου

Ο 20χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 27χρονο στον Άγιο Δημήτριο θα απολογηθεί σε λίγες ώρες ενώπιον του ανακριτή με βασική υπερασπιστική γραμμή ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει.

Ο δικηγόρος του 20χρονου, Ευάγγελος Μπιτσαξής, μίλησε το πρωί της Δευτέρας (27/4) στην ΕΡΤ και υποστήριξε, πως ο νεαρός «δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου», επισημαίνοντας ότι δεν πήγε στο σημείο με πρόθεση να σκοτώσει.

Ξεκαθάρισε ότι, σύμφωνα με τη θέση του κατηγορούμενου, δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας. «Δεν το ήθελε. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου. Δεν πήγε εκεί για να σκοτώσει. Δεν ήθελε να σκοτώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο μαχαίρι που είχε μαζί του ο 20χρονος, σημείωσε ότι το κρατούσε επειδή φοβόταν. «Το μαχαίρι το είχε γιατί φοβόταν. Τόσο απλά», είπε.

Τι θα πει στην απολογία του

Ο συνήγορος απέφυγε να επεκταθεί στα περιστατικά καθώς ο νεαρός θα παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη (28/4).

«Όλες οι λεπτομέρειες των συνθηκών και των περιστάσεων θα αναλυθούν αύριο. Είμαστε μία ημέρα πριν από την απολογία και εκεί θα τοποθετηθεί αναλυτικά», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Μπιτσαξή, από την πρώτη στιγμή ο 20χρονος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για το τραγικό περιστατικό. «Από το πρώτο δευτερόλεπτο εξέφρασε τη συντριβή και την οδύνη του για όλο αυτό που έγινε. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε με τις Αρχές. «Έμπρακτα προσπάθησε να συνδράμει τις αρχές. Παραδόθηκε και υπέδειξε πού βρίσκεται το μαχαίρι», υπογράμμισε.

Την ίδια στιγμή, αναφερόμενος στις κινήσεις του 20χρονου απέδωσε τη συμπεριφορά του εντολέα του σε πανικό και ψυχολογική φόρτιση. «Όταν συμβαίνει κάτι που ούτε το επεδίωκες ούτε αντιλαμβάνεσαι αμέσως στην πλήρη έκτασή του, και μαθαίνεις εκ των υστέρων το τραγικό αποτέλεσμα, ο τρόπος που ενεργείς είναι απόρροια πανικού», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει πλέον καθαρό μυαλό για το πώς θα συμπεριφερθεί οποιοσδήποτε όταν συνειδητοποιεί ότι έχει επέλθει ένα αποτέλεσμα που δεν επιθυμούσε». Παρά τον αρχικό πανικό, ο 20χρονος τελικά παραδόθηκε. «Υπό το κράτος αυτού του πανικού, κατέληξε να πάει να παραδοθεί μετά από κάποιες ώρες».

Όσον αφορά τα υπόλοιπα πρόσωπα της δικογραφίας, ο κ. Μπιτσαξής διευκρίνισε ότι πρόκειται για διαφορετική ποινική διαδικασία. «Έχει σχηματιστεί μία άλλη δικογραφία. Είναι μία διαφορετική διαδικασία, η οποία δεν αφορά εμάς αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

Το προφίλ του 20χρονου

Ο συνήγορος επανέλαβε ότι η απολογία θα αποτελέσει το σημείο όπου ο κατηγορούμενος θα παρουσιάσει αναλυτικά τη δική του εκδοχή για όλα όσα συνέβησαν στην πλατεία Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο. «Θα παρουσιάσει στον ανακριτή την εκδοχή του σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τραγικό συμβάν», υπογράμμισε.

Όπως είπε, θα απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα, όπως ο λόγος της συνάντησης, ο σκοπός της, ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε, αλλά και όσα ακολούθησαν. Σε ερώτηση για το ποιος ζήτησε τη συνάντηση, ο κ. Μπιτσαξής διευκρίνισε ότι ο εντολέας του δεν ήταν εκείνος που την προκάλεσε, προσθέτοντας ότι «επρόκειτο για μία συνάντηση που και οι δύο πλευρές προσπαθούσαν να συντονίσουν».

Ο δικηγόρος περιέγραψε τον εντολέα του ως έναν νεαρό που υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό. «Είναι 19 ετών και θα γίνει 20 τον Ιούνιο. Υπηρετούσε τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό», τόνισε.

Άγιος Δημήτριος: Το σημείο που βρέθηκε το μαχαίρι

Επίσης, αναφορά έκανε ο κ. Μπιτσαξής στο γεγονός ότι ο ίδιος ο κατηγορούμενος υπέδειξε στις αστυνομικές αρχές το σημείο όπου βρισκόταν το μαχαίρι. «Βρισκόταν σε ένα σημείο εξαιρετικά δυσχερές να βρεθεί.

Πλην όμως, το υπέδειξε με απόλυτη ακρίβεια και η αστυνομία το εντόπισε», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η ενέργεια αυτή αποδεικνύει τη διάθεση συνεργασίας του 20χρονου με τις Αρχές από την πρώτη στιγμή.