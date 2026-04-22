Ηράκλειο: Αυτός είναι ο πρώην της αγνοούμενης Ελευθερίας – “Για να αυτοκτονήσει πιστεύω ότι της έχει κάνει κακό”

Περιπλέκεται όλο και περισσότερο η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από την Κυριακή 19/3.

Χθες το απόγευμα, μάλιστα, εντοπίστηκε νεκρός ο 39χρονος πρώην σύντροφος της μητέρας τριών παιδιών, αμέσως μετά την κατάθεσή του στην αστυνομία.

Ο 39χρονος πρώην σύντροφος της 43χρονης

Όπως έγινε γνωστό, ο 39χρονος που ήταν πατέρας ενός παιδιού έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα σε εκκλησάκι στον Προφήτη Ηλία, φέρνοντας νέα τροπή στην υπόθεση.

Ο αδελφός της Ελευθερίας, μιλώντας στο patris.gr, δεν έκρυψε τον φόβο του ότι ο πρώην σύντροφός της της έκανε κακό πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

«Για να αυτοκτονήσει κάποιος που ήταν από τους πρώτους υπόπτους σίγουρα πάει το μυαλό μου ότι έχει κάνει κάτι κακό», είπε. Μάλιστα, αποκάλυψε πως τόσο ο ίδιος, όσο και στενά συγγενικά τους πρόσωπα είχαν επισημάνει στην Ελευθερία πως ο 40χρονος έδειχνε να είναι ψυχολογικά ασταθής.

«Καταλάβαμε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και της το είχαμε επισημάνει. Ήταν μαζί περίπου ένα χρόνο μαζί. Για να πάει να κάνει κάτι τέτοιο στην αδερφή μου και στον εαυτό του θα λέγατε ότι ήταν με τα κανονικά του; Λογικό δεν θα ήταν να είχε προβλήματα, να είχε ψυχολογικά, να είχε ένα εκατομμύριο πράγματα στο μυαλό του; Δεν ήταν ζευγάρι, είχαν χωρίσει. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Πιστεύω ότι της έχει κάνει κακό», τόνισε.

Ο αδελφός της 43χρονης αγνοούμενης μίλησε και στον ΑΝΤ1, λέγοντας τα εξής: «Η αδερφή μου ήταν ζευγάρι περίπου 1,5 χρόνο με τον 39χρονο και είχαν χωρίσει τους τελευταίους δύο μήνες. Είχαν εντάσεις μεταξύ τους, προσπάθησα να τους τα λύσω αλλά δεν μπορούσα να βγάλω άκρη, ήταν λίγο επιθετικός και λίγο απότομος ο πρώην της. Πιστεύω πως θα μπορούσε να κάνει κακό στην αδερφή μου, είχε τέτοιες τάσεις. Την ζήλευε πολύ, το είχα καταλάβει από τη συμπεριφορά του. Δεν νομίζω να την είχε χτυπήσει αλλά νομίζω ότι την είχε εξυβρίσει. Ξέρω καλά ότι ο πρώην σύντροφός της είχε μια επιχείρηση που δεν πήγαινε καλά και άρχισε να πίνει γιατί ζοριζόταν πολύ εκεί νομίζω ότι άρχισε η ιστορία μεταξύ τους και χάθηκε η επαφή. Πριν χωρίσουν είχα μπει στη μέση για να βοηθήσω, του είχα μιλήσει. Πιστεύω ότι η αυτοκτονία του συνδέεται με την εξαφάνιση της αδερφής μου“.

Ο άνδρας είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης της γυναίκας και είχε προσαχθεί για κατάθεση. Αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο θεωρούταν σημαντικό πρόσωπο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Το βράδυ της Δευτέρας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του, ενώ σε ερώτησή τους πώς προέκυψαν τα σημάδια που είχε στο πρόσωπο και στα χέρια του, ισχυρίστηκε πως είχε ένα ατύχημα με το μηχανάκι του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το cretalive.gr, ότι το πρωί της Κυριακής, ημέρα που εξαφανίστηκε η Ελευθερία Γιακουμάκη, ο άνδρας βρισκόταν σε μεγάλη αναστάτωση και ζήτησε από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων να του καλέσουν ταξί.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με την εξαφάνιση, λέγοντας ότι την αγαπούσε πολύ και δεν είχε λόγο να τη σκοτώσει.

Πάντως, αρκετοί εκτιμούν ότι το σημείο, όπου βρέθηκε ο 39χρονος δεν είναι τυχαίο και ίσως εκεί γύρω να βρίσκεται κάποιο στοιχείο που να οδηγήσει στη 43χρονη.

Στο τελευταίο μήνυμά της προς τον γιο της έγραφε ότι θα τον καλέσει αργότερα, με τις Αρχές να το θεωρούν ύποπτο και να εξετάζουν αν το έγραψε η ίδια ή κάποιος άλλος που είχε στην κατοχή του το κινητό της.

Υπενθυμίζεται ότι η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη πήρε το αυτοκίνητό της λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Κυριακής 19/4, με κάμερες ασφαλείας να την έχουν καταγράψει να κινείται προς το Ηράκλειο.

Τα τρία της παιδιά την καλούσαν συνεχώς χωρίς να απαντά. Στις 19:00 έστειλε ένα μήνυμα που έγραφε ότι θα τους καλέσει αργότερα, αλλά δεν το έκανε ποτέ.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή μετά το Ηράκλειο, τον Γιούχτα, στην οποία δεν είχε λόγο να πάει, ούτε είχε βρεθεί εκεί κατά το παρελθόν, όπως είπαν οι συγγενείς της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της μητέρας τριών παιδιών συνεχίζονται και σήμερα ακόμα πιο εντατικά, με τη συνδρομή της Αστυνομίας και της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης, drones και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.