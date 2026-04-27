Άγιος Δημήτριος: Αναβλήθηκε για τις 20/5 η δίκη των 3 φίλων του 20χρονου που δολοφόνησε τον 27χρονο

Αναβολή για τις 20 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης των τριών φίλων του 20χρονου που δολοφόνησε τον 27χρονο γιο του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ειδικότερα, το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο αποφάσισε τη διακοπή της δίκης και όρισε νέα δικάσιμο για τις 20 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον 21χρονο φίλο του δράστη, την 20χρονη σύντροφό του και την 20χρονη φίλη της, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Άγιος Δημήτριος: “Το μαχαίρι το είχε γιατί φοβόταν, δεν ήθελε να σκοτώσει τον 27χρονο”

Ο δικηγόρος του 20χρονου δράστη, Ευάγγελος Μπιτσαξής, μίλησε το πρωί της Δευτέρας (27/4) στην ΕΡΤ και υποστήριξε, πως ο νεαρός «δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου», επισημαίνοντας ότι δεν πήγε στο σημείο με πρόθεση να σκοτώσει.

Ξεκαθάρισε ότι, σύμφωνα με τη θέση του κατηγορούμενου, δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας. «Δεν το ήθελε. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου. Δεν πήγε εκεί για να σκοτώσει. Δεν ήθελε να σκοτώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο μαχαίρι που είχε μαζί του ο 20χρονος, σημείωσε ότι το κρατούσε επειδή φοβόταν. «Το μαχαίρι το είχε γιατί φοβόταν. Τόσο απλά», είπε.