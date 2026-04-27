Άγιος Δημήτριος: Το «διπλό» προφίλ του 20χρονου δράστη- «Ήταν ζηλιάρης, έκανε τις γκρίνιες του», λέει η πρώην σύντροφός του

Στο μικροσκόπιο των αρχών και της κοινής γνώμης βρίσκεται ο 20χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Ενώ η έρευνα για τα κίνητρα της τραγωδίας συνεχίζεται, το Live News έφερε στο φως τη μαρτυρία της πρώην συντρόφου του, η οποία δηλώνει συγκλονισμένη, αδυνατώντας να συνδέσει το «γλυκό παιδί» που γνώρισε με τον δράστη ενός στυγερού εγκλήματος.

«Ήταν απλώς ζηλιάρης, όχι επικίνδυνος»

Η νεαρή κοπέλα, περιγράφοντας τον χαρακτήρα του 20χρονου κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, στάθηκε στην τάση του για ζήλια, την οποία όμως χαρακτήρισε «φυσιολογική».

«Δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι κινδυνεύει κάποιος δίπλα του. Έχω πέσει απ’ τα σύννεφα. Απλά δεν είναι τέτοιο παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι αντιδράσεις του περιορίζονταν σε εκφράσεις ανασφάλειας και γκρίνιας.

Η ψυχραιμία και το «κρυμμένο» μαχαίρι

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία που παραθέτει για την ηρεμία που επέδειξε ο 20χρονος όταν η ίδια του εμπιστεύτηκε πως την ενοχλούσε ένας πρώην σύντροφός της. Σύμφωνα με την ίδια, ο δράστης δεν αντέδρασε βίαια, αλλά προσφέρθηκε απλώς να μιλήσει στον άνθρωπο που την ενοχλούσε.

Παράλληλα, η μάρτυρας αποκάλυψε πως γνώριζε για την ύπαρξη του φονικού όπλου, υποστηρίζοντας όμως πως ο 20χρονος το κρατούσε απομονωμένο. Η κοπέλα περιγράφει έναν νέο που αγαπούσε το Ναυτικό και ήταν πάντα με το χαμόγελο.

«Το είχε μέσα στην ντουλάπα του και μου είχε πει ότι το μαχαίρι αυτό είναι κρυμμένο στην ντουλάπα». Η ίδια τονίζει πως, όσο ήταν μαζί, δεν τον είχε δει ποτέ να το φέρει πάνω του.

Η δυσαρμονία ανάμεσα στις μαρτυρίες που μιλούν για έναν «ήρεμο χαρακτήρα» και την ομολογημένη αποτρόπαιη πράξη του, εντείνει τον προβληματισμό για τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη βίας.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων, επιχειρώντας να συνθέσουν το πλήρες παζλ της προσωπικότητας του 20χρονου και των συνθηκών που μετέτρεψαν μια προσωπική διαφορά σε τραγωδία.