Θεσσαλονίκη: Νεαροί βανδάλισαν λεωφορεία του ΟΑΣΘ στο Ωραιόκαστρο

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μετά από περιστατικό εκτεταμένων βανδαλισμών σε οχήματα του ΟΑΣΘ.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 24 ετών, καθώς και μια 20χρονη, οι οποίοι εντοπίστηκαν να προκαλούν φθορές σε λεωφορεία που προορίζονται για εκποίηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της σύλληψης

Οι νεαροί εισήλθαν σε περιφραγμένη έκταση δίπλα στο αμαξοστάσιο του Οργανισμού, όπου βρίσκονται σταθμευμένα περίπου 130 παροπλισμένα οχήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δράστες έσπαγαν με μανία τους υαλοπίνακες των λεωφορείων, όταν έγιναν αντιληπτοί από πλήρωμα περιπολικού που έφτασε στο σημείο και προχώρησε στην άμεση ακινητοποίησή τους.

Η θέση του ΟΑΣΘ για τα «ξεχασμένα» λεωφορεία

Η διοίκηση του Οργανισμού έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την παρουσία των οχημάτων στο σημείο, επισημαίνοντας ότι τα λεωφορεία παραμένουν ακινητοποιημένα επί σειρά ετών και πρόκειται να πωληθούν ως σκραπ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η διαδικασία εκποίησης είχε παγώσει λόγω του καθεστώτος εκκαθάρισης στο οποίο βρισκόταν ο ΟΑΣΘ. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια έχουν ξεπεραστεί και η απομάκρυνσή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψε να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε αναβολή, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι μέχρι τον ορισμό της νέας δικασίμου.