Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί βανδάλισαν λεωφορεία του ΟΑΣΘ στο Ωραιόκαστρο

Τρεις συλλήψεις

Θεσσαλονίκη: Νεαροί βανδάλισαν λεωφορεία του ΟΑΣΘ στο Ωραιόκαστρο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μετά από περιστατικό εκτεταμένων βανδαλισμών σε οχήματα του ΟΑΣΘ.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 24 ετών, καθώς και μια 20χρονη, οι οποίοι εντοπίστηκαν να προκαλούν φθορές σε λεωφορεία που προορίζονται για εκποίηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της σύλληψης

Οι νεαροί εισήλθαν σε περιφραγμένη έκταση δίπλα στο αμαξοστάσιο του Οργανισμού, όπου βρίσκονται σταθμευμένα περίπου 130 παροπλισμένα οχήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δράστες έσπαγαν με μανία τους υαλοπίνακες των λεωφορείων, όταν έγιναν αντιληπτοί από πλήρωμα περιπολικού που έφτασε στο σημείο και προχώρησε στην άμεση ακινητοποίησή τους.

Η θέση του ΟΑΣΘ για τα «ξεχασμένα» λεωφορεία

Η διοίκηση του Οργανισμού έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την παρουσία των οχημάτων στο σημείο, επισημαίνοντας ότι τα λεωφορεία παραμένουν ακινητοποιημένα επί σειρά ετών και πρόκειται να πωληθούν ως σκραπ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η διαδικασία εκποίησης είχε παγώσει λόγω του καθεστώτος εκκαθάρισης στο οποίο βρισκόταν ο ΟΑΣΘ. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια έχουν ξεπεραστεί και η απομάκρυνσή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψε να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε αναβολή, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι μέχρι τον ορισμό της νέας δικασίμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πρωτομαγιά: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και τράπεζες
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και τράπεζες

Στις προαιρετικές αργίες συγκαταλέγεται η Πρωτομαγιά, ωστόσο κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση χαρακτηρίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων απαγορεύεται, εκτός από εκείνες που έχουν ειδική άδεια λειτουργίας για Κυριακές και αργίες. Αναφορικά με το καθεστώς αμοιβών των εργαζομένων που θα εργαστούν ή θα παραμείνουν σε καθεστώς αργίας, […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ