Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά; Ψήφισε Εδώ
Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά; Ψήφισε Εδώ
Ελευθερία Γιακουμάκη: Άφαντο το φονικό όπλο και το κινητό της 43χρονης – «Χτενίζουν» την περιοχή οι Αρχές

Η στιγμή που ο δράστης προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του

Ελευθερία Γιακουμάκη: Άφαντο το φονικό όπλο και το κινητό της 43χρονης – «Χτενίζουν» την περιοχή οι Αρχές
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη για τη διαλεύκανση της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν δύο «κλειδιά» που θα ολοκληρώσουν το παζλ της υπόθεσης. Το κινητό τηλέφωνο του θύματος και το φονικό όπλο.

Τα εξαφανισμένα πειστήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, η απουσία του κινητού της 43χρονης από τον τόπο του εγκλήματος και το όχημά της οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο δράστης το αφαίρεσε σκόπιμα. Οι Αρχές εκτιμούν πως στόχος του ήταν να εξαφανίσει κρίσιμα ψηφιακά ίχνη, όπως κλήσεις και μηνύματα, που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το παρασκήνιο της μοιραίας συνάντησης.

Παράλληλα, οι ερευνητές «χτενίζουν» συγκεκριμένες διαδρομές και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του όπλου, το οποίο ο 40χρονος φέρεται να ξεφορτώθηκε κατά τη διαφυγή του. Η ανεύρεση αυτών των στοιχείων θεωρείται κομβική για την τεκμηρίωση της προμελέτης του εγκλήματος.

Το βίντεο-ντοκουμέντο της «συγκάλυψης»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από πλάνα που μετέδωσε το Mega, καταγράφοντας τις κινήσεις του δράστη και μετέπειτα αυτόχειρα περίπου 24 ώρες μετά τη δολοφονία.

Το πρωί της Δευτέρας, ο 40χρονος εμφανίστηκε σε καφετέρια της περιοχής αναζητώντας τον ιδιοκτήτη, ο οποίος διέθετε γερανό. Ισχυρίστηκε ψευδώς πως είχε πέσει με τη μηχανή του σε μια στροφή και χρειαζόταν βοήθεια για τη μεταφορά της, σε μια προφανή προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του.

Οι μάρτυρες περιγράφουν έναν άνθρωπο σε κατάσταση έντονης ταραχής. Στο βίντεο διακρίνεται να κουτσαίνει ελαφρά, να κοιτάζει συνεχώς προς τον δρόμο με ανησυχία και να επιδεικνύει νευρική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο κατάστημα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 40χρονο είχε ήδη ξεκινήσει, καθώς οι κινήσεις του αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη —από την κλήση ταξί μέχρι την αναζήτηση γερανού— δείχνουν έναν άνθρωπο που προσπαθούσε απεγνωσμένα να διαχειριστεί τις συνέπειες των πράξεών του πριν δώσει τέλος στη ζωή του.

Ροδόπη: Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Ροδόπη: Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου για παράνομη διακίνηση μεταναστών

Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη οδηγός οχήματος σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης. Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν χθες τον αλλοδαπό οδηγό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο εντόπισαν έξι μετανάστες τους οποίους επιχείρησε να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα. Επίσης κατάσχεσαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί εισαγγελέα […]

Ανδρουλάκης: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Ανδρουλάκης: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Από το βήμα της πρώτης συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε σε θέση εκλογικής μάχης το ΠΑΣΟΚ ενώ εξέφρασε παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι νικηφόρα για το ΠΑΣΟΚ. Επίσης πρότεινε την εκλογή νέου γραμματέα, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, του νέου Πολιτικού Συμβουλίου και των […]