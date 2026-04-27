Κόουλ Άλεν: Για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατηγορείται ο 31χρονος που άνοιξε πυρ στο Hilton – Έρευνα για τα κίνητρα

Βαριές κατηγορίες, με κυριότερη αυτή της απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απήγγειλε τη Δευτέρα (27.04) ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον στον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν.

Ο κατηγορούμενος, κάτοικος Τόρανς της Καλιφόρνια, φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τους ανταποκριτές ξένου Τύπου στο ξενοδοχείο Hilton, όπου παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.



It is unclear what led up to the evacuation, but attendees of the event were seen on video feed ducking and covering around their tables.

Το κατηγορητήριο και η στάση του υπόπτου

Εκτός από την απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου, ο Άλεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα.

«Προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», υπογράμμισε στην τοποθέτησή της η εισαγγελέας Τζόσελιν Μπάλανταϊν.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 31χρονος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην επιστήμη των υπολογιστών, δήλωσε έτοιμος να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει τοποθετηθεί ακόμη επί της ουσίας των κατηγοριών.

Ο δικαστής Μάθιου Σάρμπαου διέταξε την προσωρινή του κράτηση, με την επόμενη ακρόαση να ορίζεται για την προσεχή Πέμπτη.

Το μανιφέστο του «Φιλικού Ομοσπονδιακού Δολοφόνου»

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται στοιχεία που σκιαγραφούν το προφίλ και τον σχεδιασμό του δράστη. Ο Άλεν φέρεται να απέστειλε στην οικογένειά του ένα μανιφέστο, στο οποίο αυτοπροσδιοριζόταν ως «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος».

Στο κείμενο αυτό ανέλυε σχέδια εξόντωσης ανώτατων κυβερνητικών στελεχών, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο κεντρικός του στόχος ήταν ο ίδιος ο Τραμπ.

Λίγα λεπτά πριν την επίθεση, ο κατηγορούμενος έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα στους συγγενείς του, κάνοντας επανειλημμένες, έμμεσες αναφορές στον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο και ασκώντας κριτική στις κυβερνητικές πρακτικές.

Στο «μικροσκόπιο» τα μέτρα ασφαλείας

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στο ξενοδοχείο Washington Hilton έχει ανοίξει έναν μεγάλο κύκλο συζητήσεων σχετικά με την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας σε εκδηλώσεις υψηλού κινδύνου.

Πολιτικοί κύκλοι και παρευρισκόμενοι εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το πώς ο δράστης κατάφερε να παρεισφρήσει στο κτίριο ως ένοικος και να μεταφέρει οπλισμό εντός της ζώνης ελέγχου.

Κριτική και προτάσεις για διαχωρισμό ηγεσίας

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικλ Μακόλ έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα στρατηγικής, προτείνοντας να αποφεύγεται στο μέλλον η ταυτόχρονη παρουσία Προέδρου και Αντιπροέδρου στον ίδιο χώρο, ώστε να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος πλήγματος στην κεφαλή της αμερικανικής ηγεσίας.

Από την πλευρά της, η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) απέρριψε τις κατηγορίες περί ολιγωρίας, υποστηρίζοντας ότι το πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας αντέδρασε βάσει σχεδιασμού. Την άποψη αυτή υιοθέτησε και ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος εξήρε το έργο των πρακτόρων του, δηλώνοντας πως «έκαναν πολύ καλή δουλειά».

Αυστηροποίηση των μέτρων: Αλεξίσφαιρα γυαλιά και εξονυχιστικοί έλεγχοι

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας προεξοφλούν άμεσες αλλαγές στα πρωτόκολλα, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη δημόσια εικόνα των προεδρικών εμφανίσεων:

Εγκατάσταση αλεξίσφαιρου υαλοπίνακα γύρω από το βήμα των ομιλητών

Ακόμη πιο εντατικοί έλεγχοι στις εισόδους, γεγονός που θα αυξήσει τους χρόνους αναμονής

Επανασχεδιασμός του δείπνου των ανταποκριτών με δρακόντεια μέτρα

Το «παράδοξο» της προεδρικής επαφής με το κοινό

Το περιστατικό αναδεικνύει το ιστορικό δίλημμα που αντιμετωπίζει κάθε ένοικος του Λευκού Οίκου: την ισορροπία ανάμεσα στην απόλυτη θωράκιση και την ανάγκη για άμεση επαφή με τους πολίτες.

Ιστορικά, από την εποχή του Θίοντορ Ρούζβελτ μέχρι τον τραυματισμό του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981, οι Αμερικανοί Πρόεδροι συχνά αντιμετωπίζουν την αυξημένη ασφάλεια ως περιοριστικό παράγοντα που τους αποκόπτει από την κοινωνία.

Ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε τη δυσκολία του να πειθαρχήσει πλήρως, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν τους το κάνω εύκολο. Ήθελα να δω τι γίνεται», περιγράφοντας την παρόρμησή του να παρατηρήσει τη σκηνή της επίθεσης πριν καλυφθεί από τους πράκτορες.

Hilton: «Ενεργήσαμε υπό τις οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας»

Σε διευκρινιστική δήλωση προς το Reuters, η διοίκηση του Washington Hilton υπογράμμισε ότι τηρήθηκαν κατά γράμμα οι οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Ο εκπρόσωπος του ξενοδοχείου ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια του χώρου λειτουργούσε υπό τον πλήρη συντονισμό της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία, διασφαλίζοντας ότι όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ήταν σε ισχύ.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη δικαστική αίθουσα, όπου ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί για την απαγγελία των επίσημων κατηγοριών.