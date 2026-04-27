Πρωτομαγιά: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και τράπεζες

Στις προαιρετικές αργίες συγκαταλέγεται η Πρωτομαγιά, ωστόσο κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση χαρακτηρίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων απαγορεύεται, εκτός από εκείνες που έχουν ειδική άδεια λειτουργίας για Κυριακές και αργίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με το καθεστώς αμοιβών των εργαζομένων που θα εργαστούν ή θα παραμείνουν σε καθεστώς αργίας, ισχύουν τα εξής:

Α) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Β) Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την 1η Μαΐου θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

Σημειώνεται ότι αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά κάποια καταστήματα franchise και συνοικιακά μίνι μάρκετ, τα οποία λειτουργούν παραδοσιακά τις Κυριακές.

Όσον αφορά τις τράπεζες, ήδη έχει επιβεβαιωθει πως η 1η Μαΐου αποτελεί τραπεζική αργία.

Τα υποκαταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές να εκτελούνται κανονικά.