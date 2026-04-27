Διπλωματικό θρίλερ με φόντο τα Στενά του Ορμούζ: Κατηγορηματικό «όχι» της Ουάσινγκτον στην ιρανική πρόταση

Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, καθώς η νέα πρόταση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ προσέκρουσε στην κατηγορηματική άρνηση της κυβέρνησης Τραμπ.

Παρά την κινητικότητα των τελευταίων ημερών, η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει χαώδης, με τις αλληλοκατηγορίες για το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων να κλιμακώνονται.

Ρούμπιο: «Το Ιράν επιχειρεί να εκβιάσει τη διεθνή ναυσιπλοΐα»

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, απέρριψε μετά βδελυγμίας τους ιρανικούς όρους για το άνοιγμα της στρατηγικής πλωτής οδού. Μιλώντας στο Fox News (27.04), ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να δεχθούν ένα καθεστώς «υπό όρους» λειτουργίας των Στενών.

«Αυτό που εννοούν με το άνοιγμα των Στενών είναι: “Ναι, τα Στενά είναι ανοικτά αρκεί να συντονιστείτε με το Ιράν, να λάβετε την άδειά μας, αλλιώς θα σας ανατινάξουμε και θα μας πληρώσετε”», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα και η Ουάσινγκτον δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να επιβάλει «διόδια» ή να αποφασίζει ποιος δικαιούται τη διέλευση.

Η στρατηγική «παγίδα» της Τεχεράνης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, το Ιράν πρότεινε έναν διπλωματικό ελιγμό: τον άμεσο τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών, με την προϋπόθεση η κρίσιμη συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα να μετατεθεί στο μέλλον.

Ο στόχος του Ιράν είναι να απεγκλωβιστεί από τις στρατιωτικές πιέσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό, κερδίζοντας χρόνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι μια τέτοια συμφωνία θα του αφαιρούσε το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα (leverage).

Στρατηγικός στόχος του Λευκού Οίκου παραμένει η άμεση αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για μια δεκαετία και η πλήρης απομάκρυνση των ιρανικών πυρηνικών αποθεμάτων.

Αραγτσί: «Ο Τραμπ ζητά διαπραγματεύσεις επειδή απέτυχε»

Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, από τη Ρωσία όπου βρίσκεται, επιχείρησε να αντιστρέψει το αφήγημα. Υποστήριξε ότι η αμερικανική πλευρά αναζητά διέξοδο μέσω διαπραγματεύσεων επειδή δεν κατάφερε να επιτύχει κανέναν από τους στρατιωτικούς της στόχους στο πεδίο.

«Οι λανθασμένες προσεγγίσεις και οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων να επιτύχει τους στόχους του», δήλωσε ο Αραγτσί, επιρρίπτοντας την ευθύνη για το αδιέξοδο στις «παράλογες» –όπως τις χαρακτήρισε– αξιώσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς η αδυναμία εξεύρεσης κοινού εδάφους για τα Στενά του Ορμούζ –τη σημαντικότερη αρτηρία μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως– διατηρεί τον κίνδυνο μιας γενικευμένης οικονομικής και στρατιωτικής ανάφλεξης.