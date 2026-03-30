Ηράκλειο: Νεκρός 67χρονος γιατρός – Έβαλε τέλος στη ζωή του

Μία νέα αυτοκτονία σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν βρέθηκε τη Δευτέρα (30/03) απαγχονισμένος ένας 67χρονος γιατρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με όσα γράφει το patris.gr, το περιστατικό το αντιλήφθηκε πρώτη η σύζυγος του αυτόχειρα στο σπίτι τους στο Ηράκλειο.

Η γυναίκα σε κατάσταση σοκ τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες, ωστόσο δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο άνδρα διότι είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η αστυνομία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, η οποία ερευνά τους λόγους για τους οποίους αυτοκτόνησε ο 67χρονος.