Ηράκλειο: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ηλικιωμένος από λιμνοδεξαμενή
Άγνωστες οι συνθήκες που σημειώθηκε το περιστατικό
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας που βρέθηκε να επιπλέει σε λιμνοδεξαμενή στη Χερσόνησο Ηρακλείου, στην περιοχή του Μοχού.
Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες του περιστατικού.
Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την 3η ΕΜΑΚ.
