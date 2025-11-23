Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε σταθμευμένα Ι.Χ. και «σφηνώθηκε» σε τζαμαρία καταστήματος (Εικόνες & Βίντεο)
Ο οδηγός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (22.11) στην περιοχή του Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία καταστήματος.
Σύμφωνα με το creta24.gr, το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και καταστηματάρχες που έτρεχαν έντρομοι να δουν τι συνέβη. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛΑΣ, ενώ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο οδηγός του οχήματος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Από το τροχαίο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
