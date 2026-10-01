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ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εμπλοκή κάβου κατά τον απόπλου του «EUROCHAMPION JET»

Παραμένει στο λιμάνι μέχρι την επίλυση του προβλήματος

Ηράκλειο: Εμπλοκή κάβου κατά τον απόπλου του «EUROCHAMPION JET»
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πρόβλημα κατά τον απόπλου του από το λιμάνι του Ηρακλείου παρουσίασε το ταχύπλοο επιβατηγό-οχηματαγωγό «EUROCHAMPION JET», σημαίας Κύπρου, λόγω εμπλοκής κάβου στο σύστημα πρόωσής του.

   Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει για Θήρα, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά, μεταφέροντας 777 επιβάτες και τέσσερα ΙΧ οχήματα.

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   Για την αποκατάσταση του προβλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες απεμπλοκής του κάβου, με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη.

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