Ηράκλειο: Εμπλοκή κάβου κατά τον απόπλου του «EUROCHAMPION JET»

Πρόβλημα κατά τον απόπλου του από το λιμάνι του Ηρακλείου παρουσίασε το ταχύπλοο επιβατηγό-οχηματαγωγό «EUROCHAMPION JET», σημαίας Κύπρου, λόγω εμπλοκής κάβου στο σύστημα πρόωσής του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει για Θήρα, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά, μεταφέροντας 777 επιβάτες και τέσσερα ΙΧ οχήματα.

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Για την αποκατάσταση του προβλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες απεμπλοκής του κάβου, με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη.