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ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας που έπεσε μέσα σε πηγάδι

Μετά από επιχείρηση της αστυνομίας

Ηράκλειο: Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας που έπεσε μέσα σε πηγάδι
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 35χρονος άνδρας, ο οποίος νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης 30-9-2026, έπεσε σε πηγάδι στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του Πύργου Μονοφατσίου, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές. Μεταξύ άλλων, έφτασαν αστυνομικοί, ενώ με τέσσερα οχήματα έφτασαν στο σημείο συνολικά δέκα πυροσβέστες, που ανέσυραν -χωρίς τις αισθήσεις του- τον άτυχο άνδρα.

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   Τα αιτία πτώσης του στο πηγάδι ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές της περιοχής.

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