Κακοκαιρία στην Κρήτη: 12–13 πτήσεις εκτράπηκαν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Περίπου 12–13 πτήσεις, κυρίως από το εξωτερικό, κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, καθώς η κακοκαιρία εμπόδισε την προσγείωσή τους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Οι θυελλώδεις άνεμοι, η χαμηλή ορατότητα και οι καταιγίδες επηρέασαν τη λειτουργία του αεροδρομίου, προκαλώντας προβλήματα τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις.

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Η εξέλιξη καταγράφεται ενώ η Κρήτη βρίσκεται σε Red Code λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Προβλήματα για περίπου δύο ώρες

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό, τα προβλήματα ξεκίνησαν περίπου στις 18:30 και διήρκεσαν έως περίπου τις 20:30.

Στο διάστημα αυτό, οι πτήσεις που δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν προωθήθηκαν σε άλλα αεροδρόμια. Παράλληλα, δεν πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης από το «Νίκος Καζαντζάκης».

Άρχισαν ξανά οι προσγειώσεις

Ο αερολιμενάρχης ανέφερε ότι η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί προσγειώσεις τα τελευταία λεπτά.

«Το πρόβλημα φαίνεται πάντως πως αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις. Ωστόσο θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο κ. Ουρανός.

Η επανέναρξη των προσγειώσεων δείχνει σταδιακή αποκατάσταση, με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν υπό παρακολούθηση.