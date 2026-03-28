Χερσόνησος: Συνελήφθη 30χρονος για αρπαγή ανήλικης

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα για την αρπαγή ανήλικης, προχώρησαν χθες το μεσημέρι (27/03) αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη του έγινε όταν κηδεμόνας δήλωσε την εξαφάνιση της ανήλικης από την οικία τους, σε περιοχή της Αττικής. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση των αρχών. Έπειτα από έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν την ανήλικη στην οικία του 30χρονου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της και παραδόθηκε στους οικείους της.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.