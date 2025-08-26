Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομηλίκους του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα 

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 15χρονος από συνομήλικούς του στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αποτέλεσμα το παιδί να μεταφερθεί τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το patris.gr, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής σε χωριό του νομού Ηρακλείου όταν ο 15χρονος δέχθηκε επίθεση. Οι ανήλικοι θύτες τον έριξαν στο έδαφος και τον χτυπούσαν με μπουνιές και κλωτσιές με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο και να κάνει επτά ράμματα.

Το ανήλικο θύμα, σύμφωνα με τις περιγραφές, δεν έβλεπε, αφού τα μάτια του ήταν πρησμένα από τα χτυπήματα που δέχτηκε στη μέση του δρόμου, σε ένα σκοτεινό δρομάκι του χωριού.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο, έδωσαν συνέχεια σε μία παρεξήγηση που είχε γίνει πριν λίγες ημέρες. Οι δράστες είναι από το ίδιο χωριό, ενώ το θύμα από διπλανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις ανήλικοι που ευθύνονται για τον ξυλοδαρμό του θύματος φέρονται να είπαν σε αστυνομικούς ότι το έκαναν γατί τον είχαν προειδοποιήσει «να μην ξαναπατήσει το πόδι του σε μία καφετέρια».

Αστυνομικοί του Τμήματος Αστερουσίων ενημερώθηκαν και εντόπισαν το πρωί της Δευτέρας τους δύο από τους τρεις ανήλικους, τους οποίους συνέλαβαν, μαζί και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο τρίτος εκ των δραστών αλλά και οι γονείς του δεν εντοπίστηκαν παρά τις αναζητήσεις.