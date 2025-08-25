Εμπρησμός στο Ηράκλειο: Άγνωστος βάζει φωτιά σε αυτοκίνητο και εξαφανίζεται

Στο Ηράκλειο, άγνωστος άνδρας προκάλεσε εμπρησμό σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε πριν γίνουν αντιληπτές οι κινήσεις του. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή Live News.

Στο υλικό φαίνεται ο δράστης να πλησιάζει το όχημα, να το περιλούζει με εύφλεκτο υγρό και αμέσως μετά να βάζει φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Για να αποφύγει την αντίδραση των κατοίκων, ο άνδρας τρέχει γρήγορα και απομακρύνεται από το σημείο.

Η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα και κατέσβεσε τη φωτιά. Οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο για να εντοπίσουν τον δράστη και να διαπιστώσουν τους λόγους πίσω από τον εμπρησμό.

