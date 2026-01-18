Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ιωάννινα: Νεκρός βρέθηκε ο 75χρονος αγνοούμενος στο Μιχαλίτσι

Το πτώμα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής

Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η αγωνία γύρω από την εξαφάνιση ενός 75χρονου στο Μιχαλίτσι Ιωαννίνων, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης (14/01). Η σορός του βρέθηκε νεκρή σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του.

Το πτώμα εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (18/01), λίγο μετά τις 11, κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιούσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στην περιοχή όπου είχε εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, τον ηλικιωμένο βρήκε εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, σε σημείο με πυκνή βλάστηση και βάτα, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του.

Από τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται ότι ο 75χρονος επέστρεφε από το καφενείο του χωριού προς το σπίτι του όταν πιθανότατα έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει.

