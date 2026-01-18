Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Λασίθι: 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του μετά από φωτιά

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται

Τραγωδία στο Λασίθι: 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του μετά από φωτιά
DEBATER NEWSROOM

Νεκρός ανασύρθηκε μέσα από το σπίτι του, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά, ένας 70χρονος άνδρας. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα σε περιοχή της Ιεράπετρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα με δύο οχήματα 4 υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο η φωτιά που φέρεται να είχε εκδηλωθεί στο δωμάτιο του 70χρονου, είχε ήδη σβήσει μετά από προσπάθεια συγγενικών του προσώπων, που αντιλήφθηκαν τις φλόγες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ