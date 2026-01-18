Τραγωδία στο Λασίθι: 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του μετά από φωτιά
Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται
Νεκρός ανασύρθηκε μέσα από το σπίτι του, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά, ένας 70χρονος άνδρας. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα σε περιοχή της Ιεράπετρας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα με δύο οχήματα 4 υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο η φωτιά που φέρεται να είχε εκδηλωθεί στο δωμάτιο του 70χρονου, είχε ήδη σβήσει μετά από προσπάθεια συγγενικών του προσώπων, που αντιλήφθηκαν τις φλόγες.
Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
