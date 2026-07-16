Βούλα: «Όλα έγιναν για 1,5 ευρώ, τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος» – Τι λέει ο 92χρονος που τον περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος βενζινάδικου

Στις στιγμές που βίωσε αναφέρθηκε ο 92χρονος που τον περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος βενζινάδικου στην Βούλα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο MEGA αναφέρθηκε στους λόγους που του επιτέθηκε ο υπάλληλος.

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«Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Τι έψαχνε να κερδίσει; Να πάρει ενάμιση ευρώ παραπάνω;» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Η διαφορά μας ήταν ενάμιση ευρώ, κατά τον ίδιο, όχι κατά εμένα. Του είπα “δεν έχω”. Μου ζητούσε πέντε ευρώ. Του είπα ότι δεν έχω να του δώσω πέντε ευρώ».

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 14:00, σε πρατήριο που βρίσκεται επί της λεωφόρου Κ. Καραμανλή.

Ο 52χρονος υπάλληλος γέμισε με καύσιμο ένα μπιτόνι που μετέφερε ο ηλικιωμένος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, ο 92χρονος συνειδητοποίησε ότι δεν διέθετε το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για να πληρώσει και ενημέρωσε τον υπάλληλο ότι υπαναχωρεί από την αγορά.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του 52χρονου, ο οποίος άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα σε υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη εκδώσει τη σχετική απόδειξη λιανικής, η οποία δεν γινόταν να ακυρωθεί.

Η επίθεση και η σύλληψη

Όταν ο υπερήλικας επέμεινε στην αδυναμία του να πληρώσει και επιχείρησε να αποχωρήσει από το σημείο, ο υπάλληλος τον ακολούθησε και, σε μια έξαλλη κατάσταση, άδειασε πάνω του το περιεχόμενο του μπιτονιού.

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Κατά τις ίδιες πηγές, ο ηλικιωμένος δέχθηκε τη βενζίνη απευθείας στο πρόσωπο και το σώμα.

Άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από σχετική ειδοποίηση. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

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Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.