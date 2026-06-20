Ιωάννινα: Ηλικιωμένη “ξεσκέπασε” κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες – Συνελήφθη ένα άτομο

Με την βοήθεια μιας ηλικιωμένης γυναίκας από τα Ιωάννινα εξαρθρώθηκε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες, με την αστυνομία να προχωράει στη σύλληψη ενός ατόμου.

Σύμφωνα με το epiruspost, όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης πήρε φωτιά από δεκάδες καταγγελίες Γιαννιωτών.

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Επιτήδειοι τηλεφωνούσαν μαζικά, προσπαθώντας να στήσουν την γνωστή, εφιαλτική παγίδα: Ένας άνδρας προσποιούνταν τον γιατρό και ενημέρωνε έντρομους γονείς και παππούδες ότι η κόρη τους έπεσε, τραυματίστηκε σοβαρά και πρέπει να μπει εσπευσμένα στο χειρουργείο, ζητώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Για να γίνει μάλιστα πιο πειστικό το σενάριο, στο βάθος του τηλεφώνου μια γυναίκα έκλαιγε και προσποιούνταν την κόρη, εκλιπαρώντας για βοήθεια.

Το λάθος της σπείρας και η παγίδα της ηλικιωμένης

Η εγκληματική οργάνωση, η οποία αποτελούνταν από τουλάχιστον τρία μέλη, είχε στήσει άρτια τη δομή της, έχοντας επιστρατεύσει και τον «εισπράκτορα», ο οποίος θα περνούσε να πάρει τα μετρητά. Λογάριαζαν όμως χωρίς μια ηλικιωμένη Γιαννιώτισσα.

Όταν οι απατεώνες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη, εκείνη όχι μόνο δεν πανικοβλήθηκε, αλλά αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη. Κράτησε την ψυχραιμία της, τους άφησε να πιστέψουν ότι έπεσε στην παγίδα και συμφώνησε να τους παραδώσει μια σακούλα με χρήματα. Ταυτόχρονα, ειδοποίησε την Αστυνομία.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ειδικές ομάδες αστυνομικών που έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι. Μόλις ο «εισπράκτορας» –ένας αλλοδαπός– εμφανίστηκε για να παραλάβει τη σακούλα, οι αστυνομικοί επενέβησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Το δρομολόγιο της απάτης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς αποτελεί μέλος διεθνούς κυκλώματος. Είχε εισέλθει στη χώρα από τη Βουλγαρία μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, στις 17/06/2026, με αρχικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια τα Ιωάννινα, με αποκλειστικό σκοπό να μαζέψει το «χρήμα» από τα θύματα της σπείρας.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απόπειρα απάτης και οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων μελών του δικτύου.

Η αστυνομία καλεί για ακόμη μια φορά τους πολίτες, και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, να είναι εξαιρετικά υποψιασμένοι και να μην παραδίδουν ποτέ χρήματα σε αγνώστους.